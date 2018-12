Le SD-WAN sans optimisation WAN, c’est comme une raclette sans fromage

Elle accélère le trafic applicatif en surmontant la latence et en réduisant la quantité de données traversant le WAN, et ce, en appliquant des techniques telles que l’accélération du protocole, la déduplication, la compression, la latence réduite et la mise en cache ; ce qui permet au final d’augmenter considérablement la quantité de bande passante disponible.

Aujourd’hui, les entreprises priorisent le SD-WAN lors de la réorganisation de l’architecture de leurs réseaux WAN. Le SD-WAN transforme en effet la façon dont les réseaux prennent en charge les applications professionnelles, en améliorant considérablement leurs performances, via un contrôle intelligent et une utilisation plus efficace de toutes les ressources de transport WAN disponibles. Certains croient que le SD-WAN réduit, voire élimine, le besoin d’une optimisation WAN plus agressive. Cependant, le SD-WAN et l’optimisation WAN permettent de résoudre des problèmes fondamentalement différents ; et sont complémentaires lorsqu’ils sont déployés ensemble.

Latence : pouvons-nous vaincre les lois de la physique ?

Le temps nécessaire pour que l’information passe de l’expéditeur au destinataire, et inversement, est appelé « latence du réseau ». Lorsque la distance entre les sites augmente, en particulier entre les succursales internationales dotées d’un transport à faible vitesse, ou lorsqu’il y a des réseaux intermédiaires (backhauls), les performances applicatives peuvent se dégrader. En cause, le temps nécessaire pour envoyer et recevoir des paquets de données à distance et au nombre de fois où les données doivent être retransmises.

Pourquoi ajouter l’optimisation WAN ?

Lorsque les succursales sont déployées avec un WAN large bande ou hybride, les entreprises peuvent exiger des performances plus élevées pour des applications ou des sites spécifiques, sensibles à la latence ou gourmands en données ; notamment les transferts de fichiers ou la reprise après sinistre. D’ailleurs, une étude Frost and Sullivan publiée récemment révèle que l’optimisation WAN reste cruciale pour les entreprises : 51 % des décideurs IT français ont en effet indiqué que l’optimisation du WAN est critique et qu’ils aimeraient idéalement qu’elle soit intégrée au SD-WAN. Et les décideurs IT mondiaux ont classé l’optimisation WAN intégrée comme le troisième critère pris en considération lors du choix des fournisseurs.

Par ailleurs, avec une accélération des migrations des applications sur le cloud (SaaS/IaaS) et la disponibilité d’un nouveau modèle de tarification à l’utilisation (« pay-as-you-use »), en fonction de la quantité de bande passante disponible, il se peut que l’optimisation WAN traditionnelle basée sur les appareils ne soit plus en adéquation avec les besoins des entreprises. Désormais, l’optimisation WAN doit être fournie à la demande. Cette granularité permet alors aux entreprises de choisir les applications à optimiser, ainsi que les emplacements spécifiques où l’optimisation doit être appliquée, réduisant ainsi le coût total de l’optimisation WAN.

Optimisation WAN et SD-WAN : plus performants ensemble

Des outils de performance logicielle d’optimisation WAN, unifié avec le SD-WAN, ont des avantages multiples : réduire les coûts ; augmenter les performances des applications ; offrir une meilleure qualité d’expérience aux utilisateurs finaux ; accroitre la visibilité sur les applications ainsi que leur optimisation. Ainsi, pour des services de radiographie, ce type d’association constitue un élément essentiel de leur infrastructure WAN, pour accélérer le transfert de fichiers volumineux sur une combinaison de connexions MPLS et haut débit.

Le temps de pré-extraction de l’image peut réduire drastiquement, permettant aux experts médicaux d’analyser plus rapidement des radios réalisées à l’autre bout de la planète, de poser un diagnostic et d’offrir des soins de meilleure qualité.

Par conséquent, une solution SD-WAN dotée d’un optimisation WAN unifiée, engendre un WAN très performant qui peut maximiser l’expérience utilisateur sur l’ensemble des sites. Ensemble, ils fournissent l’infrastructure la plus optimale possible pour toutes les applications d’entreprise. Les entreprises qui souhaitent mettre en œuvre une solution complète de SD-WAN et d’optimisation WAN doivent cependant opter pour une plateforme unique et entièrement unifiée, qui offre la flexibilité nécessaire pour prendre en charge l’optimisation WAN à la demande.

De plus, les fournisseurs de services peuvent créer des offres à plusieurs niveaux flexibles et managées, comprenant des fonctionnalités agiles additionnelles, comme l’optimisation WAN en tant que service. Non seulement les entreprises clientes bénéficient par conséquent de meilleures performances, mais les fournisseurs de services gagnent aussi une source de revenus supplémentaire.

Finalement, de la même façon que vous ne feriez pas une raclette sans fromage, vous ne devriez jamais faire l’impasse sur l’optimisation WAN dans le SD-WAN