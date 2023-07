Réseau : 50 ans d’Ethernet en 10 dates clés

Le 22 mai 1973, Bob Metcalfe et David Boggs (1950-2022), deux ingénieurs du Xerox Palo Alto Research Center (PARC), développent un nouveau protocole de connexion réseau Ethernet.

La spécification est commercialisée en 1980 et standardisée en 1993 par l’organisation technique IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

Ethernet devient un standard via la norme IEEE 802.3 qui regroupe les spécifications de la couche physique et de liaison de données de réseaux numériques locaux à liaison filaire.

Aujourd’hui, Ethernet assure la connexion de la plupart des terminaux connectés à Internet par liaison filaire, des postes de travail aux supercalculateurs, de la périphérie du réseau au cloud.

Voici dix des dates clés dans l’hitoire d’Ethernet.

50 ans d’Ethernet en 10 dates clés

1973 : Inspiré par le réseau Alto ALOHA, Robert (Bob) Metcalfe rédige une note à l’attention de sa direction au Xerox Palo Alto Research Center (PARC) décrivant la technologie et le fonctionnement d’Ethernet. Sa note illustre alors comment connecter les nouveaux ordinateurs personnels de Xerox à une imprimante partagée. C’est ainsi que naît Ethernet pour un usage interne.

1976 : Bob Metcalfe et David Boggs publient un document technique sur Ethernet ou « la commutation distribuée de paquets pour les réseaux locaux ». Xerox, Intel et Digital Equipment Corporation (DEC) investissent et coopèrent pour permettre à Ethernet de devenir une norme de réseau ouverte, et de se distinguer face à Token Ring d’IBM ou Token Bus de General Motors.

1980 : L’association IEEE Computer Society créé le comité de normalisation IEEE 802 LAN/MAN (LMSC pour LAN/MAN Standards Committee).

1983 : La première ébauche de norme IEEE 802.3, dite « 10Base5 », est publiée. Elle est la première variante d’Ethernet disponible commercialement, capable d’atteindre jusqu’à 500 mètres.

1985 : La norme Ethernet IEEE 802.3 est publiée pour les réseaux locaux (CSMA/CD), comprenant deux tailles de câble coaxial et une option de fibre optique avec un débit de données de 10 Mbps.

Lire aussi : 14 milliards de dollars pour le marché des switches Ethernet en 2021 grâce au 400G

1990 : Le IEEE 802.3i est ratifié en tant que norme 10BASE-T, utilisant un câblage à paires torsadées non blindées. Un an plus tôt le World Wide Web voit le jour au CERN en Suisse et sera placé dans le domaine public en 1993.

1995 : Fast Ethernet… L’introduction du standard Ethernet 100BASE-T, fait ses débuts avec la norme IEEE 802.3u., avec l’Ethernet 100 Mbps, deux dispositifs réseau peuvent désormais communiquer et établir les meilleurs modes de vitesse et de duplex en utilisant l’auto-négociation.

2002 : Le standard 10 Gigabit Ethernet 10 est adopté pour les connexions en fibre optique. Les campus et les entreprises bénéficient d’une bande passante considérablement améliorée.

2015 : Porté par la demande des fournisseursdu web hyperscale, l’IEEE ratifie le 25 GbE, qui promet d’être 2,5 fois plus rapide que le 10 GbE tout en étant plus rentable que le 40 GbE.

2017 : Avec un besoin croissant de bande passante, l’IEEE ratifie le 802.3bs, qui introduit des voies électriques et optiques de 50 Gbit/s, ainsi que des voies optiques de 100 Gbit/s.

En début d’année 2023, Bob Metcalfe reçoit le prix Turing 2022 de l’Association for Computing Machinery (ACM) pour son invention de l’Ethernet.

Qu’en est-il des perspectives ?

L’Ethernet Alliance veut croire que le protocole de connexion « ne se contentera pas de surveiller, communiquer et contrôler les actifs connectés. » Selon le collectif, Ethernet servira bien d’autres applications « intelligentes » et systèmes industriels, grâce à l’extension de ses capacités, de la périphérie du réseau au cloud, que permettent des normes comme Single Pair Ethernet (SPE).

(crédit photo © Shutterstock)