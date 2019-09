Opter ou pas pour le SD-WAN ? La réponse réside dans le ROI

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Lorsque l’on envisage de mettre en œuvre une nouvelle technologie – comme le SD-WAN, le SDN ou encore la NFV – le coût constitue souvent un facteur de décision clé ; les organisations récalcitrantes ne perçoivent donc probablement que l’investissement monétaire initial, au détriment des nombreux avantages dont elles pourraient bénéficier pour soutenir leur stratégie cloud-first, améliorer la sécurité et la flexibilité du réseau ou encore combler le manque de main d’œuvre dans l’IT.

Le calcul du retour sur investissement (ou ROI, Return on Investment) peut paraitre compliqué et chronophage. Cependant, il existe désormais des outils intuitifs, qui permettent de comparer les coûts actuels du WAN par rapport à un modèle de réseau SD-WAN basé sur les activités.

Il devient alors aisé d’évaluer le ROI potentiel, afin de justifier la transition d’une architecture WAN traditionnelle centrée sur le routeur à un modèle de réseau SD-WAN innovant.

Les économies totales supposées et le ROI sont alors obtenus en comparant le coût total associé à l’acquisition d’une plateforme SD-WAN basée sur les activités, avec les économies réalisées sur les quatre principaux facteurs du coût du WAN :

– Des économies d’efficacité opérationnelle et OPEX liées au routeur – les OPEX, ou dépenses d’exploitation, représentent généralement une grande partie des budgets IT, en raison des frais d’embauche, de formation et de rémunération de l’équipe. Grâce à une plateforme SD-WAN unifiée, non seulement l’empreinte matérielle du WAN est consolidée et simplifiée, mais la gestion est centralisée pour fournir une visibilité complète de l’ensemble du WAN.

Cela permet de limiter le nombre d’employés spécialisés en réseau et d’éliminer les erreurs liées à la configuration manuelle de chaque appareil. Un avantage supplémentaire réside dans une configuration et une mise en œuvre plus cohérentes des politiques de qualité de service et de sécurité dans l’ensemble de l’entreprise.

– Des économies grâce à un pare-feu dynamique unifié par zones – la gestion des architectures WAN classiques est rigide et complexe. De plus, elle nécessite la mise en place de routeurs, de pare-feu et d’appareils d’optimisation WAN distincts. Avec un SD-WAN de pointe, il est possible d’unifier un pare-feu dynamique par zones ainsi que d’assurer un service chaining automatisé pour des pare-feux innovants et des outils de sécurité hébergés dans le cloud – lorsqu’une inspection plus rigoureuse du trafic est requise.

Par conséquent, cela permet aux entreprises d’éviter des dépenses inutiles en termes de capacités ou de gestion de pare-feux supplémentaires ; et cela contribue à réduire les dépenses CAPEX (dépenses d’investissements) et OPEX, tout en sécurisant le réseau.

– Des économies liées à l’optimisation du WAN grâce à l’optimisation du réseau unifiée – Un modèle SD-WAN basé sur les activités avec une optimisation WAN unifiée, peut réduire de moitié les coûts par rapport à un déploiement traditionnel. En effet, les entreprises sont alors en mesure d’assurer une gestion centralisée et de payer uniquement le montant exact de l’optimisation requise, application par application.

– Des économies de transport grâce à une gestion intelligente du trafic et à un conditionnement du chemin – en comparant les coûts des réseaux MPLS et internet, il ressort que ces derniers offrent des économies significatives, car ils sont généralement moins coûteux et disposent d’une plus grande disponibilité ainsi que de délais de mise en service plus courts.

Bien que la technologie SD-WAN réduise les coûts du WAN et offre un retour sur investissement plus élevé sur le long terme, avec souvent un délai de rentabilité inférieur à 12 mois, ces avantages financiers ne sont pas les seuls.

Ainsi, la gestion facilitée du réseau via le SD-WAN améliore également le déploiement applicatif sur le cloud, permet une productivité et une flexibilité accrues ainsi qu’une réduction des risques et une meilleure satisfaction client.

Les organisations doivent donc tenir compte de tous ces atouts lorsqu’elles procèdent à l’analyse de rentabilisation de leurs investissements dans le SD-WAN. Alors seulement, elles auront toutes les cartes en main et pourront prendre une décision éclairée.