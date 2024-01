Pourquoi l’ERP (re)devient un territoire d’innovation ?

L’innovation dans les ERP se manifeste aujourd’hui dans une refonte complète de l’approche de gestion des ressources, et une connectivité avec la relation client plaçant l’agilité, la sécurité et l’intelligence au cœur du système.

L’innovation dans le domaine de l’édition de logiciels est une quête incessante et impérative. Avec des évolutions constantes sur le front des usages, de la technologie, de la connectivité, marquer une pause n’est pas une option. Ce besoin de s’adapter à un monde changeant se retrouve d’autant plus dans des logiciels comme les ERP, logiciels historiquement austères, tournés vers l’interne et pour lesquels le marché retrouve une nouvelle vague d’intérêt.

L’innovation : plus qu’un simple ajout de fonctionnalités

Dans le secteur IT, recontextualiser l’innovation signifie comprendre que celle-ci ne se limite pas à la technologie. Elle englobe aussi la manière dont les entreprises s’adaptent aux changements. Ainsi, il me semble que l’innovation technologique doit s’inscrire dans le cadre d’ une vision stratégique répondant aux exigences d’agilité, de sécurité et d’efficacité opérationnelle.

L’innovation logicielle ne doit donc pas être envisagée comme un simple ajout de fonctionnalités : elle doit être profondément intégrée, avec une compréhension claire des défis actuels et futurs que les entreprises utilisatrices rencontrent.

Avec la transition vers le cloud, les éditeurs de logiciels sont confrontés à des défis sans précédent, tout en anticipant les besoins futurs des utilisateurs. Je suis persuadé que les logiciels de demain doivent pouvoir se déployer rapidement, s’intégrer facilement à d’autres systèmes et être suffisamment souples pour évoluer au rythme des affaires de l’entreprise.

Je vois un avenir où l’expérience utilisateur est au premier plan, où l’intelligence artificielle offre des analyses prédictives et contextuelles précieuses, et où l’interopérabilité et la personnalisation sont intrinsèques à chaque produit.

Proactivité dans un monde en mouvement

Les enjeux mentionnés, tels que la transition vers le cloud ou l’analyse prédictive, ne sont que la partie visible de l’iceberg. Pour y répondre, l’innovation ne peut être sporadique ou improvisée; elle doit être une démarche continue, inscrite dans le long terme.

C’est pourquoi je pense qu’il faut cultiver une approche où chaque mise à jour logicielle doit être le fruit d’une écoute active des besoins du marché et d’une anticipation des tendances futures.

L’engagement envers les utilisateurs finaux est crucial. Adopter une approche centrée sur l’utilisateur, où les retours et les défis des clients deviennent le catalyseur de l’innovation, est essentiel. En établissant une feuille de route claire et en restant à l’écoute des attentes des utilisateurs, les éditeurs peuvent créer des solutions qui répondent non seulement aux besoins immédiats, mais anticipent également les défis à venir.

ERP : est-il encore possible d’innover ?

Dans le domaine de l’informatique, l’innovation n’est donc pas un simple luxe, mais une nécessité impérieuse. C’est particulièrement évident dans le monde des systèmes de planification des ressources d’entreprise (ERP), qui connaît une véritable renaissance.

Selon une étude récente*, les intentions d’investissement dans les ERP en France ont doublé, signalant un intérêt renouvelé pour une technologie autrefois considérée comme démodée. Cela ne vient pas d’une simple envie de changement, mais d’une réponse stratégique à un environnement commercial qui exige agilité et innovation.

L’ERP traditionnel, lourd et peu flexible, tient en effet de l’histoire ancienne. Les entreprises recherchent désormais des solutions plus adaptatives, modulaires et connectées, capables de soutenir des processus de transformation numérique ambitieux. L’étude souligne l’émergence d’une « deuxième vague » d’ERP, impulsée par des systèmes vieillissants et la pression croissante de la transformation numérique. Cette dynamique dépasse le simple remplacement d’outils obsolètes ; c’est une quête pour des systèmes qui peuvent véritablement propulser les entreprises dans l’ère moderne de la transformation digitale.

En reconnaissant l’importance de l’adaptabilité et de la connectivité, les ERP intègrent des modules innovants comme le Low-Code la Business Intelligence (BI) et l’IA. Ces évolutions répondent directement à des besoins cruciaux soulignés dans l’étude de TechTarget. Par exemple, avec seulement 19 % des DAF ayant accès à des outils de consolidation adéquats pour les KPIs extra-financiers, l’intégration de la BI dans l’ERP offre une réponse directe à ce défi.

De même, les évolutions réglementaires imposent de nouvelles exigences telles que la facturation électronique, faisant du module de facturation non seulement un atout en termes de conformité mais aussi de performance opérationnelle. L’innovation dans les ERP se manifeste aujourd’hui dans une refonte complète de l’approche de gestion des ressources, et une connectivité avec la relation client plaçant l’agilité, la sécurité et l’intelligence au cœur du système.

Une période charnière s’ouvre pour les ERP. Avec des modules avancés et une architecture prête pour l’avenir, nous ne voulons pas, en tant qu’éditeur, nous contenter de suivre la tendance. Nous souhaitons contribuer à définir le chemin que prendra l’innovation en IT dans les années à venir, pour accompagner les entreprises utilisatrices dans les mutations d’usages qu’exigent leurs marchés.

*Source : Etude : Quels projets IT en France pour 2023 ? – par TechTarget https://www.brighttalk.com/webcast/18907/573896