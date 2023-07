Sur Salesforce, combien va coûter l’IA générative ?

Combien faudra-t-il débourser pour accéder aux fonctionnalités d’IA générative distribuées sous la bannière Einstein GPT ? En façade, tout n’est pas encore clair. Mais progressivement, Salesforce donne des éléments de réponse.

Il y a quelques semaines, l’éditeur avait annoncé, sous la marque AI Cloud Starter Pack, une offre transversale à tarif unique : 360 000 $ par an. Elle inclut 50 licences pour le CRM (édition Unlimited), autant pour Tableau Explorer et pour Slack Enterprise. L’accès aux briques MuleSoft et Data Cloud est inclus, mais facturé à l’usage. Idem pour Einstein.

À plus petite échelle, il y aura les add-on Einstein, qu’on peut greffer aux différents logiciels Salesforce, à raison de 50 $ par mois pour chaque utilisateur – et qui sont inclus dans l’édition Unlimited.

Ces add-on incluront des crédits Einstein GPT. On ne nous en communique pour le moment ni le nombre, ni la valeur*. Tout au plus Salesforce précise-t-il que des « packs d’extension » seront disponibles.

Salesforce et l’IA générative : on y va doucement

Les fonctionnalités en question arrivent au compte-gouttes. Elles sont encore en phase expérimentale sur l’essentiel des logiciels de Salesforce. Deux exceptions, désormais en phase commerciale : Sales GPT et Service GPT.

Le premier permet, en l’état, de composer des e-mails sur Sales Cloud. Le second, appliqué à Service Cloud, de générer des réponses et des résumés de dossiers. Le reste est en phase pilote. Par exemple, les résumés d’appels et la création de bases de connaissances.

Il faudra attendre 2024 pour la disponibilité commerciale de Marketing GPT, même si on peut déjà y tester des éléments comme la création de segments et de descriptions. Même échéance, a priori, pour Apex GPT, Flow GPT et Tableau GPT.

* Einstein GPT doit permettre d’exploiter à la fois des modèles made in Salesforce et des IA tierces, sur un même substrat dit « Trust Layer ».

Illustration principale © Robert – Adobe Stock