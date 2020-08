Base de données : AWS migre MongoDB à grande vitesse

Le service Database Migration (DMS) d’Amazon Web services (AWS) prend dorénavant en charge, comme source, la base de données MongoDB dans sa version4.0.

Les utilisateurs peuvent ainsi effectuer une migration à partir de clusters MongoDB 4.0 vers les cibles supportées par le service Database Migration, donr Amazon DocumentDB (compatible avec MongoDB), a signalé le fournisseur.

Et ce avec une durée d’interruption « minime », selon les promoteurs de l’offre.

Le service Database Migration est non seulement utilisé pour déplacer les bases de données sur le cloud d’Amazon, mais aussi pour changer le gestionnaire pendant le process. La base de données source doit rester opérationnelle durant la migration.

Qu’en est-il de MongoDB ?

Dans sa version 4.0, la base de données éponyme de l’éditeur américain MongoDB s’appuie sur trois piliers : la flexibilité du modèle orienté documents, la mise à l’échelle des systèmes distribués et le choix de l’environnement d’exécution.

Elle a été conçue pour standardiser les traitements via une même plateforme data.

AWS Database Migration Service est disponible dans la plupart des régions couvertes par Amazon Web Services, dont la région AWS Europe (Paris). La prise en charge de MongoDB 4.0 comme source est disponible dans les versions AWS DMS 3.4.1 et ultérieures.

