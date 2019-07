Backup as a Service : Rubrik l’emporte au CNRS

Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) s’appuie sur la solution de sauvegarde de Rubrik pour protéger « plus de 50 To de données ».

Le spécialiste du cloud data management Rubrik séduit de grands comptes publics, parmi lesquels le Centre national de la recherche scientifique (CNRS).

L’établissement français de recherche a migré d’une solution de sauvegarde sur bande vers la solution de type « Backup as a Service » (BaaS) de Rubrik.

Elle est utilisée pour sauvegarder et protéger données et applications du système d’information (SI) de l’établissement de plus de 32 000 collaborateurs, dont 11 000 chercheurs.

Pour le CNRS, l’objectif est double. Il s’agit de garantir la protection des données de son SI, d’une part. Et d’assurer la continuité des services à travers la mise en oeuvre d’un plan de reprise d’activité (PRA) passif, en complément d’un plan de continuité d’activité (PCA), d’autre part.

Les sauvegardes étant externalisées sur un troisième site.

Protection et déduplication de données

La solution mise en oeuvre est aujourd’hui opérationnelle, selon les promoteurs de l’offre.

Une fois sauvegardée, les données sont transférées et dupliquées entre deux appliances Rubrik et vers une solution NFS (Network File System) externalisée.

« Plus de 50 To de données sont protégées avec un taux de déduplication de 70% », a indiqué la firme californienne par voie de communiqué.