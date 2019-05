Base de données : Couchbase Mobile 2.5 dopée au machine learning

Couchbase Mobile 2.5 intègre une API de requêtes prédictives et des capacités de synchronisation avancées, entre autres nouveautés.

L’éditeur logiciel de Santa Clara (Californie) Couchbase a confirmé la disponibilité de Couchbase Mobile 2.5, sa base de données NoSQL pour terminaux et applications mobiles.

La plateforme s’appuie sur : Couchbase Server (base de données NoSQL orientée document en backend), Couchbase Lite (une base NoSQL embarquée pour une gestion locale des données – sur les terminaux mobiles) et Sync Gateway (passerelle web sécurisée entre Server et Lite).

« Couchbase mobile 2.5 étend la puissance de Couchbase Server, en apportant les capacités de la base de données NoSQL distribuée à la périphérie du réseau [edge, là où les données sont générées]. Et ce tout en gérant et en synchronisant de manière sécurisée les données depuis tout type de cloud vers un terminal edge, et entre périphériques », a déclaré dans un billet de blog Priya Rajagopal, manager produit chez Couchbase.

Machine Learning

Couchbase Mobile 2.5 inclut des nouveauté, dont :

– une API de requêtes prédictives. Celle-ci s’appuie sur des modèles d’apprentissage automatique (machine learning) permenttant d’exécuter localement ces requêtes ;

– une fonctionnalité de synchronisation delta (delta sync) pour économiser de la bande passante. Et ce lorsque les données sont synchronisées entre un appareil mobile et les serveurs de l’entreprise, ou en peer-to-peer entre terminaux mobiles.

– une traçabilité optimisée (journalisation et rapports statistiques avancés).

Il s’agit en outre de faciliter la gestion de données et la création d’applications mobiles (en mode hors ligne ou connecté) pour les développeurs mobiles.