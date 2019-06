Base de données : MariaDB lance MariaDB Enterprise Server 10.4

MariaDB Corporation a confirmé la disponibilité imminente de MariaDB Enterprise Server 10.4 (nom de code « restful nights » ou nuits tranquilles en français).

Cette édition renforcée de la base de données open source est conçue pour répondre aux attentes des entreprises. Elle est axée sur la sécurité et les performances.

Voici les fonctionnalités mises en exergue par MariaDB Corp. :

– Fiabilité : les fonctionnalités clés pour entreprise sont rétroportées pour les clients qui utilisent des versions antérieures de MariaDB Server. Pour un support à long terme.

– Sécurité : MariaDB Enterprise Server 10.4 intègre une sécurité par défaut pour la prise en charge d’applications critiques d’entreprise. Les plug-ins non validés sont désactivés.

– Sauvegarde d’entreprise : l’écriture et les changements de schéma peuvent être effectués pendant la sauvegarde elle-même, plutôt qu’à l’issue de celle-ci.

– Audit : il est possible de consigner toutes les modifications dans l’aduit de configuration et d’enregistrer des informations de connexion plus détaillées.

En outre, le chiffrement de bout en bout est assuré pour les clusters d’entreprise.

Ce n’est pas tout.

Support bi-temporel et changements de schéma à la demande

MariaDB Enterprise Server 10.4 inclut le support bi-temporel des tables. « Cette fonctionnalité n’était auparavant prise en charge que par Oracle Database et IBM Db2 », a déclaré l’entreprise.

De surcroît, la solution prend en charge les changements de schéma instantanés. « MariaDB Enterprise Server 10.4 est la seule base de données open source qui permet instantanément de : réorganiser les colonnes, supprimer une colonne, ajouter une colonne dans n’importe quelle position, augmenter la taille d’une colonne et changer le jeu de caractères/l’interclassement. »

La base peut être déployée sur site, dans le cloud ou dans un environnement hybride.

Qu’en est-il de la disponibilité du produit ?

MariaDB Enterprise Server 10.4 et les versions rétroportées seront disponibles fin juin 2019 pour les entreprises clientes, en contrepartie d’un abonnement à MariaDB Platform.

Son prix par instance : à partir de 8000 euros.