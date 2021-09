BI : AWS rejoint Microsoft sur les requêtes en langage naturel

Offre à fort potentiel, mais encore limitée face aux références du marché. Tel est, dans les grandes lignes, le commentaire auquel Amazon QuickSight a eu droit dans le dernier Magic Quadrant de la BI. Gartner soulignait, entre autres, le manque de capacités sur la préparation de données, le reporting, la gouvernance… et les requêtes en langage naturel (NLQ).

Cette évaluation se fonde sur des données arrêtées à fin septembre 2020. Depuis lors, AWS a nettement fait évoluer son service*. Y compris sur le NLQ. En la matière, son bras armé s’appelle QuickSight Q. Ouvert à l’expérimentation en décembre dernier, il vient de passer en phase de disponibilité globale. Sous la forme d’un add-on payant pour QuickSight Enterprise.

L’expérience QuickSight Q se structure autour de « topics ». C’est-à-dire des domaines d’analyse – de type « ventes B2B », « analyse d’audience » ou « campagne publicitaire ». Charge à l’organisation utilisatrice de les configurer, par l’intermédiaire de profils « auteurs ». Et d’y donner accès à des « lecteurs », qui peuvent poser leurs questions en langage naturel dans la barre supérieure (avec correction orthographique et autocomplétion).

Pour la prise en main, AWS propose aux auteurs une formation standard (une journée avec réalisation d’un PoC) ou personnalisée. L’outil leur fournit par la suite diverses suggestions pour améliorer les « topics » : exclusion des champs non nécessaires, mise à jour de la sémantique, ajout de synonymes, etc.

QuickSight s’aligne sur Power BI

QuickSight Q n’est encore disponible que sur le cloud AWS. Il existe néanmoins des jonctions avec des offres d’analytics (celles de Forwood et PeopleScout sont mises en avant). On peut le déployer dans trois régions d’Europe : Irlande, Londres et Francfort. À chaque auteur et à chaque lecteur sa licence, avec facturation mensuelle.

Microsoft dispose d’une fonctionnalité concurrente : Q&A, disponible pour Power BI Pro ou Premium. Elle ne fonctionne qu’en anglais… comme QuickSight Q.

Pas encore d’équivalent chez Google Cloud. Le chantier d’intégration au sein de Looker est toutefois officiellement en cours.

* Parmi les évolutions 2020, on citera :

Prise en charge du multilocataire via les espaces de noms

Intégration de SageMaker

Améliorations pour SPICE (moteur de traitement en mémoire) et ML Insights (recommandations en langage naturel)

Option de réservation de capacité pour le pricing par session

Illustration principale © kras99 – Adobe Stock