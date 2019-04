Big data et analytique : 12% de croissance attendue en 2019

Les investissements mondiaux des entreprises en solutions de traitement et d’analyse de mégadonnées devraient croître de 12% pour atteindre 189,1 milliards de dollars cette année 2019, selon IDC.

Qu’en est-il des différents segments de ce marché BDA (Big data & Business Analytics) ?

La catégorie des services informatiques devrait générer les plus hauts revenus (77,5 Md$).

Et les revenus issus des logiciels BDA devraient atteindre 67,2 milliards en 2019, dont 13,6 Md$ pour les outils d’analyse et 12,1 Md$ pour les outils de gestion d’entrepôts de données, les deux plus larges catégories du segment logiciel.

Les achats de matériel (23,7 Md$) et les services aux entreprises (20,7 Md$) suivraient. Toutefois, ensemble, les fournisseurs de services IT et Business capteraient ainsi plus de 50% des revenus du marché BDA d’ici 2022. Ces segments devraient également afficher un niveau de croissance élevé.

Migration cloud

Sous l’angle géographique, les États-Unis seront le principal grand marché BDA ($00 Md$ de recettes cette année). Le Japon, le Royaume-Uni, la Chine et l’Allemagne suivraient.

Au-delà de 2019, Le marché BDA (Big data & Business Analytics) devrait rester fortement dynamique à moyen terme, avec une croissance annuelle moyenne estimée à 13,2%. Les 274 milliards de dollars seraient ainsi franchis à horizon 2022.