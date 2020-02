Big Data et IA : l’Europe a-t-elle les moyens de ses ambitions ?

L’industrie numérique a accueilli (plutôt) positivement les annonces de Bruxelles.

La Commission européenne a présenté cette semaine un livre blanc sur l’intelligence artificielle et les grandes lignes d’une stratégie sur les données pour les années à venir. Ces inititiatives fourniront le cadre dans lequel devra s’inscrire une légisation européenne attendue au mieux pour la fin de l’année 2020. Dans l’intervalle, l’exécutif européen veut engager jusqu’à la mi-mai des consultations avec les parties prenantes, entreprises, syndicats, organisations non gouvernementales…

En France, des représentants de la filière (ESN, sociétés de conseil en technologies, éditeurs de logiciels et sociétés internet) ont salué l’initiative, avec prudence.

« L’approche double, entre soutien à l’innovation et confiance, est nécessaire pour garantir les conditions du développement de l’intelligence artificielle en France et en Europe », a déclaré Godefroy de Bentzmann, président de Syntec Numérique. Selon lui « un cadre réglementaire stable » doit soutenir l’innovation et la diversification des usages.

L’Europe plaide pour une IA éthique qui respecte les droits fondamentaux. Elle milite également pour une coopération renforcée entre les États membres et le secteur privé pour disposer « à terme d’un budget annuel commun de 20 milliards d’euros dédiés à l’IA ».

Pas d’IA sans Big Data. La circulation des données est l’autre volet clé du dossier.

La Commission européenne veut oeuvrer à la création d’un « marché unique des données » qui constituent un « carburant de l’intelligence artificielle », notamment les données « industrielles ». Une « mine d’or », dont le potentiel reste encore « inexploité », a déclaré dans une tribune la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Ce point de vue est partagé par Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur.

« Tous les regards se penchent désormais vers l’Union européenne pour capter ces nouveaux flux de données industrielles, à très forte valeur ajoutée. À nous de nous organiser pour qu’ils bénéficient en priorité aux entreprises et à l’industrie européennes », a déclaré Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, dans Les Échos.

Syntec numérique est favorable au renforcement du partage et de l’utilisation des données industrielles pour toutes les filières économiques. L’oganisation considère néanmoins « qu’il faut aussi aider les entreprises à être plus matures sur leurs données quels que soient leur taille ou leur secteur d’activité. »

« Cela passera par la formation massive pour développer une vision d’ensemble de leur patrimoine informationnel, avant de mettre en place une gouvernance globale de la donnée. »

La Commission européenne, de son côté, veut aussi fédérer les initiatives européennes dans le Cloud Computing (là où les données migrent en masse). Un marché qui est dominé largement et de longue date par les fournisseurs américains de services cloud (AWS, Azure, Google…).

L’objectif étant de gagner en « autonomie stratégique », voire en « souveraineté technologique », qu’il sagisse d’informatique quantique, de la 5G ou de cybersécurité.

Margrethe Vestager (en photo) l’avait déjà souligné en octobre 2019 lors de son discours introductif au poste de vice-présidente de la Commission en charge du numérique : l’Europe doit valoriser ses atouts, ses talents et ses infrastructures, et ne pas « ressembler davantage à la Chine ou aux États-Unis, mais à elle-même » pour s’adapter à l’ère numérique.

Pour Godefroy de Bentzmann « l’investissement dans les compétences est central, tout autant que dans les technologies. » Syntec Numérique fait partie des représentants de la fililière qui appellent « les États à augmenter significativement la part du budget de l’UE consacrée à la transformation numérique. » Une part jugée « encore insuffisante aujourd’hui. »

