Blockchain : BitTorrent lance sa propre crypto-monnaie

BitTorrent dévoile sa propre crypto-monnaie permettant aux utilisateurs de payer pour des temps de téléchargement plus rapides.

Dans la foulée de l’acquisition par Tron

BitTorrent, le vétéran du partage de fichiers de manière décentralisée, était entré dans l’escarcelle de Tron en juillet dernier pour 126 millions de dollars.

Lancé en 2001, BitTorrent a tenté de faire de son protocole un remplaçant du sacrosaint HTTP. Il permet d’échanger des fichiers en mode peer-to-peer (P2P). Son protocole est le plus grand réseau P2P décentralisé au monde, générant 22 % du trafic en amont et 3 % du trafic en aval dans le monde.

C’est tout naturellement que le groupe a donc lancé une monnaie décentralisée basée sur une blockchain.

Les utilisateurs peuvent acheter, vendre ou échanger les précieux tokens pour obtenir des temps de téléchargement plus rapides.

Concrètement, le jeton de BitTorrent sera d’abord implémenté dans le client µTorrent Classic, l’application la plus populaire de BitTorrent.

Mais, il ne s’agit que d’une première étape vers un internet décentralisé, comme l’explique Justin Sun, P-DG de BitTorrent : “Le jeton BitTorrent est la première d’une série d’étapes visant à prendre en charge un Internet décentralisé.»

Une première étape vers un internet décentralisé

Le jeton de BitTorrent est compatible avec TRC-10, le standard pris en charge par la blockchain Tron à la base de sa propre crypto-monnaie répondant au nom de Tronix (TRX) qui est la monnaie officielle de Tron.

Il sera disponible exclusivement pour les comptes non américains sur Binance Launchpad, l’une des plus grande gamme d’offres de crypto-monnaie, notamment concurrente de Bittrex.

«Nous avons créé Launchpad pour aider les entrepreneurs à lancer leurs meilleurs projets et à apporter davantage de cas d’utilisation à l’industrie», a déclaré Changpeng Zhao («CZ»), P-DG et fondateur de Binance. «BitTorrent est un projet décentralisé par nature, avec une base d’utilisateurs importante, qui ajoute maintenant une nouvelle économie de jetons à leur cas d’utilisation. Grâce à Launchpad, BitTorrent aura un meilleur accès aux ressources de l’écosystème Binance. Ce sera une étude de cas pour des projets existants. ”

De plus amples informations sur le mécanisme de jeton sont disponibles dans les livres blancs officiels. Tron et BitTorrent prévoient de fournir plus de détails sur les produits de jetons BitTorrent et Project Atlas (pour connecter le réseau peer-to-peer de BitTorrent à la blockchain de Tron) lors du sommet NiTROn-2019 qui se tiendra les 17 et 18 janvier à San Francisco.

(Crédit photo : @Tron)