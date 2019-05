Build 2019 : Cortana trace sa voie en entreprise

Largement dépassé par Google Assistant et Alexa auprès du grand public, Microsoft repositionne son assistant vocal Cortana.

Objectif : l’intégrer à de nombreuses plateformes en renforçant son intelligence artificielle.

L’idée évoquée lors de la Build 2019 est que Cortana puisse gagner en intelligence circonstanciée et délivrer des réponses contextuelles, comme peut le faire un véritable être humain.

En clair, Microsoft veut pousser son assistant vocal à… discuter, et non plus simplement répondre.

C’est dans ce sens que l’an dernier, Microsoft avait fait l’acquisition de Semantic Machines.

Cortana : plus d’IA et un positionnent B2B

Pour déterminer le contexte, l’outil va traiter les données des services de Microsoft, mais aussi de tiers.

Le développement de l’intelligence artificielle de Cortana se destine également à l’univers des professionnels. L’assistant peut notamment faciliter l’organisation de réunions en se chargeant de gérer les contraintes de chaque participant sur leur agenda.

Le positionnement B2B de Cortana n’est pas pour autant une surprise. Microsoft a intégré depuis longtemps la défaite commerciale de son assistant face aux solutions de Google et Amazon associées à des enceintes connectées.

Dans la continuité de Cortana Skills Kit

En octobre dernier, la plateforme Cortana Skills Kit s’enrichissait d’une version « Enterprise ».

Ce framework permet de développer des applications ( « skills ») sous la forme de bots et de les connecter à différents canaux. La version Enterprise prend en charge Azure Active Directory et Azure Bot Service, censé faciliter l’exploitation du framework.

Cortana Skills Kit est connectée à certains services cognitifs, notamment l’algorithme d’interprétation du langage naturel. Ce dernier a été mis à contribution dans un cas pratique : un système d’envoi de tickets à un service informatique.