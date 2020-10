Business Intelligence : Tibco s’offre Information Builders

Le spécialiste de l’intégration de données d’entreprise Tibco Software a annoncé jeudi acquérir Information Builders (ibi), pionnier de la Business Intelligence.

L’entreprise basée à New York fournit au marché des solutions d’analytique avancée et de préparation, intégration, qualité et gestion de données. La firme soutenue par Goldman Sachs, qui détient une participation minoritaire dans la société depuis 2017, cherchait à se vendre depuis des mois. C’est donc Tibco, rompu aux opérations de croissance externe (Jaspersoft, Alpine Data Labs ou, plus récemment, SnappyData…), qui l’emporte.

Les technologies d’ibi vont compléter sa plateforme d’intelligence connectée. Tibco a précisé dans un communiqué que les solutions d’intégration des données d’ibi soutiendront les stratégies de produits Tibco Any Data Hub (unification des données) et Responsive Application Mesh (architecture applicative). Quant à la plateforme WebFocus d’ibi, elle va servir la stratégie Hyperconverged Analytics (analyse avancée) de Tibco.

1 milliard $ ?

Les sociétés n’ont pas communiqué le montant de la transaction. Toutefois, selon une source proche du dossier citée par Reuters, l’opération valoriserait ibi 1 milliard de dollars.

« En Tibco, ibi trouve une entreprise qui partage ses valeurs. Les cultures, l’engagement envers les clients et la vision des possibilités de nos technologies s’alignent », a déclaré Frank Vella, CEO d’ibi. L’équipe et les clients du groupe devraient en bénéficier.

Un point de vue que partage, sans surprise, Tibco Software.

« L’association de nos deux sociétés, dotées de capacités solides et complémentaires, permettra de libérer davantage le potentiel des données en temps réel pour prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes », a souligné Dan Streetman, CEO de Tibco. « Grâce à l’acquisition d’ibi, nous accédons à un ensemble plus large d’analyses et de technologies, améliorant considérablement notre capacité à aider les principales organisations mondiales à résoudre leurs problèmes de données les plus complexes. »

Basée à Palo Alto (Californie), détenue par Vista Equity Partners, la firme Tibco prévoit de finaliser la transaction au cours du premier trimestre de son exercice 2021.