Canon : des pratiques trompeuses sur les MFP jet d’encre ?

Pas possible de scanner ou de faxer si les cartouches sont vides. Sur les imprimantes multifonctions Canon PIXMA, le phénomène n’a rien de nouveau. Mais le voilà porté en justice, aux États-Unis.

Le plaignant – acquéreur d’un modèle MG2522 en mars dernier – tente d’impulser une action collective. Il accuse Canon d’omission et de publicité trompeuse.

Le forum communautaire du fabricant regorge de questions à ce propos. Exemple avec deux fils de discussion lancés début 2016 (voir ici et là), pour des PIXMA MG5420 et MX860. Le même « expert Canon » a répondu sur l’un et l’autre à quelques semaines d’intervalle. Et fourni la même réponse, à la virgule près. Dans les grandes lignes :

– Pour pouvoir imprimer, toutes les cartouches doivent être installées et contenir de l’encre

– L’avertissement de niveau d’encre bas empêche d’imprimer ; pas de scanner

– En cas de niveau d’encre insuffisant, toutes les fonctions de l’imprimante sont inopérantes.

« Ces précautions existent pour éviter des dommages à l’imprimante », nous explique-t-on. Raison avancée : le refroidissement de la tête d’impression utilise de l’encre.

Pas de noir et blanc sans couleur ?

Bien d’autres discussions sur ce même forum comportent des zones d’ombre concernant les cartouches. Illustration avec un thread ouvert en février 2017. L’utilisateur d’une PIXMA MX490 se plaignait de ne pas pouvoir imprimer en niveaux de gris. Sa cartouche couleur étant sèche, il tentait de forcer l’impression en noir et blanc. C’est impossible, lui avait-on expliqué : les deux cartouches sont requises.

Toujours sur ce thread, à plus de trois ans d’intervalle, on allait notamment avoir la confirmation que ce mode « noir et blanc » n’était accessible que sur les imprimantes à cartouche couleur unique (pas sur celles à cartouches multiples).

Un fil de discussion similaire avait émergé au printemps 2017. Sujet : impossible d’imprimer en niveaux de gris sur une MX710 dépourvue de cartouche bleue. Canon avait répondu que ce mode d’impression utilisait nécessairement les cartouches couleur dès l’instant où le texte d’origine n’est pas en noir et/ou qu’on n’utilise pas du papier ordinaire.

Photo d’illustration © Proxima Studio – Adobe Stock