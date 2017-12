Capgemini “géolocalise” l’innovation : l’axe USA-Asie se distingue

Capgemini : “The discipline of innovation: Making sure your innovation center actually makes your organization more innovative” (décembre 2017).

Rapport réalisé à partir d’une enquête menée dans la période mars – avril 2017 auprès de 1700 collaborateurs (dirigeants, cadres) de 340 entreprises de cinq secteurs d’activité (automobile, banques/assurances, biens de consommation, commerce et télécommunications) dans huit pays (Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Suède, Pays-Bas et Espagne).

