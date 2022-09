Conseil et low code : Capgemini s’offre Knowledge Expert

Capgemini, chef de file des 10 premières ESN en France, annonce l’acquisition de Knowledge Expert (KE). Basée à Genève (Suisse), la société est un partenaire de Pegasystems, éditeur américain d’une plateforme de développement d’applications low code pour les entreprises.

La centaine de professionnels, consultants et développeurs employés par KE utilisent cette architecture pour accompagner les projets de numérisation et d’automatisation des flux de travail de clients à travers l’Europe.

Et ce dans différents secteurs : services financiers, assurance, industrie pharmaceutique, biens de consommation, télécommunications, secteur public, énergie.

En rachetant Knowledge Expert, Capgemini se renforce donc dans le conseil aux entreprises qui souhaitent adapter leurs applications métiers à l’évolution du marché, sans forcément disposer de compétences en programmation informatique.

Le low code couvrant la création de logiciels à l’aide d’une interface graphique et d’autres techniques de modélisation, plutôt que du code comme en programmation classique.

« Les experts hautement qualifiés de la plateforme Pega vont conforter le développement et le déploiement de notre offre de services customer first en Europe », a déclaré par voie de communiqué Jérôme Siméon, CEO Southern Europe Strategic Business Unit de Capgemini.

Le dirigeant s’est ainsi déclaré ravi d’intégrer l’équipe KE dans l’effectif de la multinationale.

