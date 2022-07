Cegid accroche Grupo Primavera à son tableau d’acquisitions

Mission accomplie pour Oakley Capital ? Le fonds britannique ne devrait plus tarder à prendre du recul au sein de Grupo Primavera. Il a constitué cette plate-forme de logiciels de gestion d’entreprise en à peu près trois ans, à coup d’acquisitions.

Douze au total, en Espagne et au Portugal. L’entité, qui pèse 76 M€ de chiffre d’affaires*, va désormais fusionner avec Cegid. À la baguette, Silver Lake, actionnaire majoritaire du groupe français… et qui aura le même statut au sein du nouvel ensemble.

Cegid enters into a definitive agreement to combine with @GrupoPrimavera_ , creating the Iberian champion and accelerating its expansion as a global provider of #cloud based #businessmanagementsolutions https://t.co/LItTqdSyg4 pic.twitter.com/SZKIxhte24 — Cegid WW (@cegid_ww) July 26, 2022

Les deux fonds entendent boucler la transaction - intégralement en actions - d'ici à fin septembre. Dans la pratique, c'est Cegid qui mettra la main sur Grupo Primavera. Valorisation annoncée : 6,8 milliards d'euros.

Né en 1993, l'éditeur portugais Primavera BSS est la tête de pont du groupe. Il revendique 350 employés, 40 000 clients et 35 M€ de C. A. Sa gamme comprend, entre autres, des ERP sectoriels (BTP, secteur public...), une plate-forme low code, un logiciel de comptabilité/gestion et une solution de gestion logistique.

Grupo Primavera : douze points d'appui pour Cegid

Grupo Primavera fédère quatre autres éditeurs d'origine portugaise. L'un d'entre eux vient juste de rejoindre le cercle : Eticadata (ERP). Les trois autres sont YET (dématérialisation et facturation électronique ; 1,6 M€ de C. A.), ValueKeep (gestion d'actifs) et Cloudware (gestion d'entreprise).

Parmi les forces en présence côté espagnol :

- Billage

CRM et gestion de projet.

- Club del Asesor

Réseau d'experts comptables, fiscaux et juridiques... et solutions pour ces experts : assurance, formation, sous-traitance, etc.

- Contasimple

Solutions de gestion pour indépendants et TPE.

- Diez Software

Comptabilité et RH. 25 000 clients, 50 employés, 2,5 M€ de revenu annuel.

- Profiture (BI)

Ce n'est pas la première acquisition de Cegid dans cette région géographique. Fin 2021, l'éditeur français s'est emparé de Robotics. Cette société domiciliée à Barcelone commercialise VisualTime, une solution de type GTA (gestion des temps).

En septembre 2019, Cegid avait jeté son dévolu sur Meta4. Ce dernier, sis à Madrid, est à l'origine d'une suite logicielle paye et RH.

* Soit environ huit fois moins que Cegid (632 M€ en 2021).