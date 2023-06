Truffle 100 : quels sont les 20 éditeurs de logiciels au sommet en 2023 ?

La vitalité et la résilience des 100 premiers éditeurs de logiciels français marquent l’édition 2023 du classement Truffle 100 (qui agrège les revenus de 2022).

« Tirée principalement par les besoins des entreprises et des administrations, le taux de croissance du secteur s’élève à 14,8% par rapport à l’année précédente », a déclaré en introduction du palmarès Bernard-Louis Roques, cofondateur et directeur général de Truffle Capital.

« La capacité d’adaptation du secteur face à un contexte marqué par l’inflation et la hausse des taux » est remarquable, a ajouté le dirigeant du fonds d’investissement. Malgré la hausse des taux et des prix, a-t-il expliqué, « le secteur de l’édition de logiciels continue de prospérer et de dépasser des paliers importants. Cette année, le chiffre d’affaires total du secteur a franchi la barre des 25,25 milliards € » et le CA édition 2022 des 14,5 milliards € (+14,2%).

Top 20 du Truffle 100 France en 2023

La croissance est portée par 84% des éditeurs de logiciels du classement que livre le fonds d’investissement à l’origine du classement publié en partenariat avec CXP.

Au sommet, Cegid, qui gagne encore un rang, et Murex s’emparent respectivement de la deuxième et de la troisième marches du podium. Dassault Systèmes, de son côté, avec une croissance à deux chiffres, conforte sa position de chef de fil incontesté du marché.

Les 20 premiers éditeurs du classement sont :

Rang Entreprise CA édition 2022 (en M€) 1 Dassault Systèmes 5 114,0 2 Cegid 791,0 3 Murex 711,0 4 Sopra Steria 699,0 5 Claranova 472,4 6 Docaposte 457,0 7 Cegedim 392,6 8 Septeo 263,0 9 Isagri 260,0 10 Quadient 260,0 11 Dl Software 203,0 12 Berger-Levrault 183,1 13 Inetum 182,0 14 Linedata Services 172,7 15 Axway 160,1 16 Esker 159,1 17 Odido 155,0 18 Ivalua 140,0 19 Planisware 132,0 20 Esi Group 129,7

Source : @CXPgroup @trufflexcapital

Le cloud (pour 77% du panel, en baisse de 5 points en un an), la cybersécurité (54%, +4 points) et l’intelligence artificielle (54% également, +7 points) constituent toujours les trois premières tendances technologiques « génératrices de valeur », a relevé la cabinet CXP. La gestion de l’expérience client (28%) et la BI/data management (21%) suivent.

Aussi, face à l’inflation, la mesure d’indexation des prix sur l’indice Syntec a été prise par 52% des éditeurs panel. 34% ont opté pour une hausse des tarifs.

On note, par ailleurs, que la réglementation (dématérialisation des factures…) et les actions en faveur de la RSE constituent d’autres tendances qui impactent la demande.

(crédit photo © Shutterstock)