RH Tech : Cegid acquiert DigitalRecruiters

Cegid multiplie les opérations de croissance externe.

DigitalRecruiters est la dernière entreprise acquise, à ce jour, par l’éditeur logiciel lyonnais de logiciels de gestion cloud RH, finance, paie et retail.

Fondée à Paris en 2015 par Hervé Solus (CEO) et Florent Schulzendorf, DigitalRecruiters a développé une plateforme cloud de recrutement multisite et multimarque. La PME propose en mode SaaS des sites de gestion de carrière et de candidatures en marque blanche.

Quelle est la cible ? Les directions des ressources humaines et opérationnelles de grands comptes et leurs filliales, essentiellement. Boulanger, Decathlon, Monoprix, Renault, Securitas, Système U ou encore Grand Thornton font partie des clients du fournisseur de solutions.

Renforcer l’offre HCM de Cegid

DigitalRecruiters emploie une cinquantaine de collaborateurs et dit accompagner quelque 187 clients qui représentent plus de 670 marques en France et dans le monde.

L’entreprise anticipe une croissance à deux chiffres (+34%) en 2022.

En rachetant DigitalRecruiters pour un montant resté confidentiel, Cegid renforce son offre de solutions de gestion à l’attention de la fonction RH. L’éditeur dit, par ailleurs, son intention d’accélérer le développement de DigitalRecruiters en activant des synergies commerciales.

Justement, Hervé Solus et les équipes de DigitalRecruiters ont rejoint l’unité d’affaires et marché HCM (Human capital management) de Cegid, que dirige Marc Bruzzo.

L’acquisition de DigitalRecruiters fait suite aux rachats en 2021 de Talentsoft et VisualTime, et plus récemment, de Wittyfit. L’ensemble se développe pour muscler l’arsenal RH de moyennes et grandes entreprises évoluant dans des environnements hybrides cloud.

Les conditions financières de la transaction n’ont pas été rendues publiques.

