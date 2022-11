Tablettes et Chromebooks : la fête est finie ?

Pression inflationniste et tensions géopolitiques plombent les ventes en volume de tablettes et de Chromebooks au 3e trimestre 2022.

L’inflation et l’incertitude géopolitique impactent à la baisse les ventes mondiales de tablettes et de Chromebooks. La chute est plus marquée encore pour les Chromebooks, segment le moins étendu du marché étudié, relève IDC.

Selon des données préliminaires publiées, 4,3 millions d’unités ont été livrées au troisième trimestre 2022. Un chiffre en repli de 34,4% en glissement annuel.

En outre, les 5 principaux vendeurs de Chromebooks affichent une décroissance à deux chiffres de leurs ventes en volume : Acer (-23,8%), Dell Technologies (-19,9%), HP (-26,8%), Lenovo (-54,8%) et Samsung (-37,1%).

« Nous croyons fermement que les Chromebooks continueront de jouer un rôle clé dans l’informatique personnelle », déclare Ryan Reith, directeur de programme chez IDC. Malgré tout, « nous constatons aujourd’hui que de nombreuses grandes marques d’ordinateurs priorisent les opportunités du marché PC sous Windows. Or, sans leur soutien du côté de l’offre, le marché des ordinateurs sous ChromeOS continuera d’évoluer plutôt lentement. »

Qu’en est-il sur le segment des tablettes ?

Apple résiste, Lenovo décroche

38,6 millions de tablettes ont été vendues dans le monde de juillet à septembre 2022. Un chiffre en baisse de 8,8% en glissement annuel. Ainis, les ventes du segment le plus étendu de ce marché sont en baisse pour le cinquième trimestre consécutif, observe IDC.

« Après une croissance massive en 2020 et 2021 […], le marché connaît désormais non seulement un ralentissement de la demande, mais aussi de forts vents contraires sur le plan macro-économique », explique Anuroopa Nataraj, analyste chez IDC.

Dans ce contexte, le leader incontesté du top 5 mondial des vendeurs de tablettes, Apple, a vu baisser de -1,1% ses ventes d’iPad (à 14,5 millions d’unités livrées tout de même).

Les ventes des second et troisième fournisseurs mondiaux de tablettes, Samsung et Amazon (avec sa gamme de tablettes Fire) ont elles aussi baissé, et ce de -4% et -8,1%, respectivement.

Quant à Lenovo, il a décroché (-36,6% de tablettes vendues au T3 2022). Huawei, en revanche, résiste (+2%) grâce essentiellement aux ventes de tablettes moyen de gamme.