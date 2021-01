Chromium : Google coupe (un peu) le cordon

Google a-t-il porté le coup de grâce à Chromium ? Tom Callaway, ponte du projet Fedora, ne l’affirme pas. Il déplore toutefois que le navigateur libre sera bientôt « nettement moins fonctionnel » sur les distributions qui l’intègrent.

Ces propos font suite à une annonce du groupe américain. Celui-ci explique avoir constaté un usage abusif d’API qui sont censées lui être exclusives. Il s’agit là de fonctionnalités « comme Chrome Sync », déclare-t-il sans en mentionner d’autres.

Google has announced that it is cutting off access to the Sync and « other Google Exclusive » APIs from all builds except Google Chrome. This will make the Fedora Chromium build significantly less functional (along with every other distro packaged Chromium).

— Tom Callaway (@spotfoss) January 19, 2021