CIEM : Zscaler se renforce avec le rachat de Trustdome

La course aux technologies de protection du Cloud bat son plein chez les acteurs de la cybersécurité et Zscaler est particulièrement actif sur le sujet. Dernier mouvement en date : l’acquisition de la start-up israélienne Trustdome, et sa technologie de Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM).

» Trustdome est un innovateur dans le CIEM, fournissant la sécurité des autorisations dans tous les environnements cloud, tout en préservant la liberté d’innovation de DevOps. La plate-forme fournit une gouvernance complète sur qui a accès à quoi dans tous vos clouds, ressources, identités et API. » explique Rich Campagna, senior VP Cloud Protection de Zscaler.

CIEM, la nouvelle approche de la protection des accès

La technologie de Trustdome sera combinée avec la plate-forme de Cloud security posture management (CSPM) intégrée dans l’offre Zscaler Cloud Protection (ZCP).

Le montant de la transaction n’est pas communiqué.

Fondée en 2019 dans la banlieue de Tel Aviv, Trustdome a levé 2,5 millions $ dans un tour d’amorçage avec un fonds spécialisé israélien. Ses 17 collaborateurs seront intégrés dans le pôle de R&D que Zscaler souhaite développer dans ce pays leader des innovations dans la cybersécurité.

Selon Zscaler, le CIEM est une catégorie émergente de solutions qui traitent les autorisations d’accès aux clouds publics. Et de citer Gartner qui estime que «d’ici 2023, 75% des échecs de sécurité dans le cloud résulteront d’une gestion inadéquate des identités, des accès et des privilèges, contre 50% en 2020».

L’acquisition de Trustdome intervient après celles de Cloudneeti avec sa solution de CSPM et celle de Edgewise Networks centrée sur la protection les communications d’application à application dans le Cloud, il y a un an.