Cloud : Alibaba lance son service Data Lake Analytics en Europe

Alibaba Cloud veut mieux rivaliser avec la concurrence. Pour ce faire, la filiale cloud du groupe chinois a confirmé le lancement mondial de son service d’analyse de données utilisant une architecture sans serveur : Alibaba Cloud Data Lake Analytics (DLA).

Dans un premier temps, l’offre est disponible en Europe et en Asie. Elle le sera prochainement en Amérique du Nord et en Australie, a déclaré le groupe.

« DLA fonctionne en mode serverless afin que les clients ne paient que pour les requêtes qu’ils exécutent, sans coût initial d’acquisition ». C’est le message porté par Yunfei He, responsable produit chez Alibaba Cloud, cité dans un communiqué.

Requêtes SQL

Alibaba Cloud Data Lake Analytics intègre une fonctionnalité ETL (extraction, transformation et chargement de données). Donc nul besoin de solutions ETL tierces.

L’offre cible les développeurs, les analystes d’affaires et les data scientists qui privilégient un modèle opérationnel orienté « libre-service ». Ils peuvent utiliser la syntaxe SQL standard et des outils décisionnels pour analyser des données stockées dans le cloud.

En outre, DLA peut être utilisé pour lancer des requêtes SQL associées à des données stockées dans différents services d’Alibaba Cloud : OSS (Object Storage Service), Table Store ou encore RDS (Relational Database Service), par exemple.

Alibaba Cloud ambitionne ainsi d’amener un plus grand nombre de clients à utiliser ses services. Pour « gérer le volume et la complexité de leurs données et les transformer ».

