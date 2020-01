Cloud : Azure l’emporte auprès de DSI de grands groupes

Globalement, le marché du cloud public hyperscale est dominé par Amazon Web Services (AWS). Toutefois, selon une enquête de Goldman Sachs, dont CNBC s’est fait l’écho, Microsoft Azure est le fournisseur « le plus populaire » auprès des DSI de grands groupes mondiaux.

100 décideurs IT de multinationales ont été interrogés en décembre 2019. Ceux-ci évoluent dans des environnements IT hybrides (sur site et dans le cloud privé et/ou public).

Ainsi, 23% « seulement » des charges de travail des organisations concernées par l’enquête s’exécutent dans le cloud public. Ce taux devrait atteindre 43% d’ici la fin d’année 2022.

56 des DSI interrogés disent privilégier l’infrastructure en tant que service (IaaS) Azure de Microsoft, 48 lui préfèrent l’offre d’Amazon Web Services (AWS). La tendance devrait se confirmer à horizon trois ans, Google cloud arrivant en troisième position.

Selon une autre étude (Gartner), le segment IaaS devrait afficher la plus forte croissance (+24%) du marché du cloud public en 2020.

Les plateformes en tant que service (PaaS) sont un autre segment très dynamique du marché. La majorité des répondants de l’enquête romue par la banque d’investissement Goldman Sachs privilégiant Azure. Les offres de Salesforce.com et de AWS arrivent ensuite.

Il reste que AWS domine toujours en termes de revenus. Au troisième trimestre de son exercice 2019, AWS a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 9 milliards de dollars. Microsoft ne précise pas les revenus trimestriels pour Azure, toutefois selon un analyste de Griffin Securities cité par CNBC, ils auraient atteint 4,33 milliards de dollars sur la période.

(crédit photo © shutterstock)

