Cloud : comment les entreprises font face au défi des compétences

Expertise des plateformes, architecture cloud, DevOps et sécurité du cloud font partie des domaines de compétences les plus sensibles pour les équipes IT.

En 2018, selon Opsramp, 9 responsables IT sur 10 peinaient à se doter de profils qualifiés pour déployer, gérer et maintenir avec succès un service cloud dynamique et flexible.

En 2019, la situation reste sensible pour de nombreuses entreprises dans le monde, rapporte 451 Research dans une étude commandée par Virtustream.

Les défis en matière de compétences concernent en priorité : l’architecture cloud (citée par 39% des 547 responsables IT et Métiers interrogés), l’expertise des plateformes cloud elles-mêmes (37%), la sécurité cloud (36%) et l’approche DevOps (30%).

Pour pallier le manque de ressources internes, les entreprises se tournent vers des fournisseurs de services gérés et des prestataires cloud certifiés.

Elles le font surtout pour optimiser les coûts (motivation citée par 55% des PME et par 71% des entreprises de plus de 1000 collaborateurs) et améliorer les performances (50% des PME, 41% des grandes entreprises). Elles le font aussi pour réorienter les priorités des équipes informatiques internes (38% des PME et 45% des grands groupes).

Sans négliger, en théorie, la formation et la mise à niveau des compétences.

Une mise à niveau s’impose

Dans son rapport « IT Trends 2019 », SolarWinds s’en est fait l’écho.

La cybersécurité et le suivi d’environnements hybrides comptent parmi les principales compétences que les organisations interrogées prévoient de développer dans les trois ans.

Par ailleurs, le cloud, l’intelligence artificielle et l’analyse de mégadonnées font partie des technologies les plus souvent associées aux perspectives de développement de carrière.

