Cloud et Open Source : AT&T signe le big deal avec IBM et Red Hat

IBM et AT&T annoncent un accord croisé pluriannuel de grande envergure.

L’opérateur va adopter le cloud IBM pour migrer et moderniser les applications opérationnelles d’AT&T Business Solutions. IBM “aidera à gérer l’infrastructure informatique d’AT&T Communications, sur et hors site et à travers différents clouds privés et publics”, précise le communiqué.

L’accord prévoit également qu’AT&T fasse appel à la plateforme open source de Red Hat pour gérer les charges de travail et les applications afin de mieux servir ses entreprises clientes.

AT&T Business devient fournisseur principal de SDN pour IBM

C’est le premier contrat du genre annoncé depuis qu’IBM a finalisé l’acquisition de Red Hat la semaine dernière.

« AT & T Business aura un accès encore plus grand aux plates-formes Red Hat Enterprise Linux et OpenShift en tant que fondement de la portabilité et de l’interopérabilité des charges de travail sur le cloud de tout fournisseur, qu’il soit en local ou non. » indique IBM.

L’autre versant de l’accord prévoit qu’IBM fasse d’AT&T Business son principal fournisseur de software defined networking (SDN) pour développer des plateformes de edge computing en s’appuyant sur la 5G et l’Internet des objets.

Les conditions financières de cet accord n’ont pas été rendues publiques, mais CNBC parle de “plusieurs milliards de dollars”.