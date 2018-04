Cloud, IA, IoT…les géants de la tech US sont les champions de la R&D

Avec un total de 76 milliards $, Amazon, Alphabet, Intel, Microsoft et Apple sont les 5 entreprises qui consentent le plus d’investissement en R&D.

IA, Cloud, supply chain…Les leaders de la tech américaine sont aussi les champions, toutes catégories, de la R&D aux Etats-Unis. Avec un total de 76 milliards $ d’investissement en 2017, ils sont 5 à occuper les premières places du classement produit par FactSet et révélé par Recode.

Sur la première marche du podium, Amazon investit chaque année 26 milliards sur l’ensemble de ses activités : AWS pour le Cloud, dans la logistique et la relation client pour son activité historique de e-commerçant mais aussi dans l’IA avec sa technologie Alexa.

Avec 16,6 milliards $, Alphabet (maison mère de Google) est juste derrière. Elle investit notamment sur Waymo, son activité dédiée à la voiture autonome.

Microsoft et Apple distancés

Numéro un mondial des CPU, Intel occupe la troisième marche en multipliant les investissements sur son coeur d’activité mais aussi sur des domaines comme les wearables.

Microsoft et Apple ferment la marche avec respectivement 12,3 millards et 11,6 milliards.

A la 9ème place, Facebook affiche un investissement de 7,8 milliards, assez loin des leaders mais en hausse de 32 % sur un an.

Oracle et Cisco sont au coude à coude avec un peu plus de 6 milliards, respectivement à la 12ème et 13ème place. Idem pour Qualcomm et IBM qui suivent avec un peu plus de 5 milliards.