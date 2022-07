Cloud : Oracle Database Service gagne Microsoft Azure

Larry Ellison et Satya Nadella, respectivement CTO cofondateur d’Oracle et CEO de Microsoft, ont présenté Oracle Database Service pour Microsoft Azure lors de l’événement Inspire 2022.

Service géré, Oracle Database Service pour Microsoft Azure permet aux clients Azure de provisionner, accéder, utiliser et suivre les services de bases de données hébergés par Oracle et d’en visualiser les journaux ainsi que les analyses dans leur tableau de bord Azure.

« Un mythe bien connu prétend que l’on ne pourrait pas exécuter de vraies applications sur deux clouds différents. Nous pouvons désormais dire que c’est faux, puisque nous donnons aux clients [conjoints] la possibilité de tester et de vérifier facilement la valeur combinée de bases de données Oracle et d’applications Azure », déclare Clay Magouyrk, EVP Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Et d’ajouter : « aucune compétence approfondie de chacune de nos plateformes ou de configurations complexes n’est nécessaire; tout le monde peut utiliser le portail Azure pour exploiter la puissance conjointe de nos deux clouds. »

A quel prix pour les utilisateurs ?

En actant la disponibilité générale d’Oracle Database Service pour Microsoft Azure, Microsoft et Oracle renforcent leur collaboration. Leur ambition est de simplifier l’expérience multicloud de leurs clients conjoints, parmi lesquels AT&T, Marriott International, Veritas ou encore SGS.

L’initiative renforce l’accord de 2019 portant sur une interconnexion sécurisée, privée et à faible latence entre les infrastructures cloud des deux fournisseurs. Le service – Oracle Interconnect pour Microsoft Azure – est aujourd’hui proposé dans onze régions du monde. Des « centaines » d’organisations ont utilisé le service jusqu’ici, selon ses promoteurs.

A quel tarif pour les clients ?

Les multinationales américaines précisent dans un communiqué : « aucun frais supplémentaire n’est à prévoir pour utiliser Oracle Database Service pour Microsoft Azure, Oracle Interconnect pour Microsoft Azure ainsi que les données entrantes ou sortantes lors de leur déplacement entre OCI et Azure. Les clients ne paieront que les autres services Azure ou Oracle qu’ils utilisent, comme Azure Synapse ou Oracle Autonomous Database. »

(crédit photo © alice_photo – Adobe Stock)