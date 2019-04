Collaboratif : Atlassian met à niveau ses outils DevOps

Atlassian a renforcé son logiciel de gestion des incidents Opsgenie et mis à niveau ses produits Data Center pour les déploiements agiles et devops.

Lors de l’événement Atlassian Summit 2019, l’éditeur australien de logiciels a annoncé une mise à niveau de son portefeuille de solutions de développement et collaboration orientées DevOps.

Celle-ci intéresse la gestion d’incidents et les produits autogérés Data Center.

Aussi, l’offre de produits autogérés Atlassian Data Center intègre désormais les logiciels Jira Software 8.0 (suivi des tickets et des projets), Confluence 7.0 (collaboration documentaire), Bitbucket 6.0 (gestion du code avec Git), Jira Service Desk 4.0 (centre de services IT et service client) et Portfolio 3.0.

Le service Atlassian Cloud a également été étendu pour porter le nombre d’utilisateurs jusqu’à 5 000.

Par ailleurs, la solution de gestion d’incidents Opsgenie bénéfice de nouvelles fonctionnalités intégrées. La prise en charge du suivi d’activités d’intervention et d’événements clés a été renforcée. Une interface alignée sur l’ensemble la gamme Atlassian est proposée.

De surcroît l’intégration avec Slack a été renforcée. Les clients pourront suivre tout

Enfin AgileCraft a changé de nom pour devenir Jira Align.