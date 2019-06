Collaboratif : Intel lance Unite Cloud Service

Intel annonce la déclinaison cloud de son service collaboratif ; Unite Cloud Service.

Celui-ci sera disponible à partir de mercredi 12 juin pour les entreprises.

Lancé depuis 2015, Unite permet aux utilisateurs de partager des documents de travail dans les salles de réunion connectées.

Pour utiliser le logiciel « gratuit » les participants doivent utiliser un ordinateur doté d’une puce compatible vPro pour se connecter à un NUC (Next Unit of Computing) lui aussi vPro. C’est à partir de lui que les contenus sont diffusés via le vidéoprojecteur.

Unite Cloud Service est compatible avec Skype for Business, Cisco, WebEx et Zoom. Il fonctionne avec Mac, Windows et les tablettes Android ou iOS.

Unite Cloud Service sécurisé par un code PIN

Cette version en mode cloud est identique à son équivalent sur site. Elle permet de partager des contenus, d’inviter des collaborateurs et utilisateurs distants au réunions.

La sécurité est toutefois renforcée par un service de code PIN.

Lors de cette annonce, Intel a également expliqué qu’il souhaitait diversifier sa clientèle pour étendre son service à l’univers de l’éducation et de la santé notamment.