Collaboratif : Microsoft met une dose de Cortana dans Teams

Un an après son lancement, Microsoft donne un coup d’accélérateur à Teams. Son outil collaboratif va notamment largement intégrer Cortana, son assistant personnel.

Lancée il y a tout juste un an, la messagerie collaborative Teams,de Microsoft s’enrichit de nouvelles fonctionnalités. Elles seront progressivement intégrées au fil de l’année selon le communiqué diffusé par l’éditeur de Redmond et l’IA est mise à contribution pout améliorer les usages du travail collaboratif.

Au menu des nouveautés, Teams va permettre d’enregistrer les réunions “avec transcription automatique et timecoding” dans le Cloud pour faciliter les recherches, indique Microsoft. La reconnaissance faciale sera intégrée ultérieurement pour attribuer les propos à chaque protagoniste.

Dans cette veine, une fonction de traduction automatique va aussi être déployée pour permettre des échanges multilingues au sein d’une même réunion.

Cortana s’invite sur Teams

Cortana, l’assistant personnel, est mis à contribution pour favoriser les commandes vocales en langage naturel, notamment passer un coup de fil ou ajouter un participant à un projet.

Au rayon “confidentialité”, on pourra désormais flouter l’arrière plan d’une conversation vidéo.

Enfin, Microsoft poursuit l’intégration plus large de Teams dans les systèmes de salle de réunion avec les gammes de HP et Lenovo qui rejoignent celles de Logitech, Crestron et Polycom. Par ailleurs, l’outil collaboratif sera supporté nativement sur son écran tactile Surface Hub.

Intégré dans Office 365, Teams revendique 200 000 entreprises utilisatrices et 3 millions d’équipes crées. Il est disponible dans 39 langues.