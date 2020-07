Collaboration : Atlassian renforce Confluence et Trello

L’éditeur australien de solutions de collaboration et de développement Atlassian veut accompagner « la nouvelle phase du travail à distance ».

Pour ce faire, le fournisseur a ajouté quatre fonctionnalités à ses logiciels de collaboration documentaire Confluence et une à son outil de gestion de projets Trello.

Pratima Arora, responsable produit Confluence Cloud chez Atlassian, l’explique dans un billet de blog. L’objectif, a-t-elle déclaré, est de faciliter « l’organisation, la hiérarchisation et la consommation des contenus » en entreprise. Et de « renforcer la visibilité » dont disposent les employés sur le travail effectué à travers différents projets et plateformes.

– L’affichage en tableau pour Trello :

Il donne aux utilisateurs une visibilité sous la forme d’un tableau du travail réalisé, en cours ou à faire par projets et par équipes.

La fonctionnalité est actuellement proposée en version bêta.

– « Page Insights » dans Confluence :

La fonction d’analyse apporte une indication en haut de chaque page du nombre total de vues pour le document concerné et du temps de lecture estimé.

Les utilisateurs ont ainsi la possibilité de savoir « en un coup d’œil » quelles pages sont les plus vues et du temps de lecture nécessaire pour les lire.

Avec cette fonction, Atlassian ambitionne de « faciliter la prise de décision rapide et la manière de consommer du contenu au cours d’une journée de travail bien remplie. »

– Gestion de contenu brut :

Pour éviter de crouler sous les contenus obsolètes, les utilisateurs pourront sélectionner plusieurs pages à archiver en un seul clic et supprimer le contenu jugé inutile. Ils pourront aussi déplacer, étiqueter, exporter ou encore supprimer plusieurs pages à la fois.

– Liens « intelligents » :

Ces liens permettent aux utilisateurs d’afficher des aperçus d’informations provenant de sources externes directement dans leur page sur Confluence. Lors de l’insertion de contenus de sources tierces, ils peuvent faire ce choix parmi différentes options.

– Commentaires intégrés en temps réel :

Les utilisateurs pourront aussi intégrer des commentaires de collègues lors de la création ou de la visualisation d’une page, et gérer ces commentaires en mode édition.

« Les piliers de la collaboration – des notes autocollantes aux réunions en face-à-face – migrent en ligne », a ajouté Atlassian. Le fournisseur de solutions veut donc répondre aux attentes d’entreprises prêtes à se tourner vers une collaboration plus visuelle.

(crédit photo © Shutterstock)

