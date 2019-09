Communication et collaboration : ce que perçoivent les responsables IT

Comment rendre vos employés plus réceptifs aux solutions de communication et de collaboration (UCC) ? Avant tout en leur donnant une vision claire de votre stratégie de transformation numérique.

Le cabinet Ovum (groupe Informa Tech) l’affirme à l’issue d’une étude menée en mai pour le compte de LogMeIn*.

Il s’appuie sur les réponses collectées, dans 7 pays dont la France, auprès de 2 357 responsables IT de moyennes et grandes entreprises.

Ces derniers sont 14 % à citer l’amélioration du fonctionnement quotidien de leur entreprise comme première motivation à l’adoption des UCC.

12 % classent au premier rang l’augmentation de la satisfaction client. 11 % font de même pour l’accroissement de la productivité des employés.

Le stockage de fichiers s’impose comme la fonctionnalité la plus fréquemment utilisée des UCC (84 % des répondants). Suivent notamment les réunions et conférences (77 %), la messagerie instantanée (68 %) et le partage d’écran (67 %).

Le manque de maturité des technologies reste un obstacle. Il est même le principal pour 13 % des sondés (15 % placent en tête le manque de budget).

Dans plus de la moitié des cas (55 %), l’IT détermine les besoins et effectue la décision ou la recommandation finale. Elle explique parfois ses choix aux métiers (24 % des cas), négocie avec eux (18 %), voire les laisse décider (3 %).

Si l’adoption réussie des UCC se révèle souvent indissociable d’une politique claire de transformation numérique, la capacité de consolidation technologique est un autre levier.

Sur ce dernier point, Ovum met en avant les problèmes auxquels se disent confrontés les responsables qui disent recourir à plusieurs fournisseurs d’UCC.

Rien n’est plus cité comme premier facteur que les coûts (16 %). Suivent le manque d’intégration (13 %) et la gestion de contrats multiples (11 %).

Sur les 1 894 répondants qui déclarent que leur entreprise utilise des fonctionnalités IA ou l’envisage, 59 % évoquent la piste des assistants personnels pour les employés. Ils sont aussi nombreux à songer à améliorer la prise de décision.

* LogMeIn est positionné sur ce marché à travers l’offre GoTo, qui résulte d’un rapprochement avec Citrix.

