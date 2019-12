Communication inefficace : la facture reste salée pour les entreprises

En France, 6 200 euros en moyenne par an et par collaborateur seraient encore gaspillés du fait d’une communication et d’une collaboration inefficaces.

L’impact financier sur la productivité des entreprises de communications inefficaces est encore loin d’être négligeable, selon un rapport* international commandé par Mitel. 2500 professionnels et dirigeants de PME, d’ETI et de grands entreprises ont été interrogés.

En France, les répondants déclarent perdre en moyenne 11% de leur temps de travail quotidien en communications jugées « inefficaces ». Le coût moyen de ce défaut de productivité est estimé à 6200 euros par an et par collaborateur pour les entreprises dans l’Hexagone. Ce montant est significatif, mais il a baissé en 24 mois. Par ailleurs, il est moins élevé que la moyenne (9200 euros pour l’ensemble des marchés concernés).

La résistance au changement dont feraient preuve les équipes (citée par 24% du panel) ou encore la faiblesse de la qualité et des fonctionnalités de technologies (15%) sont parfois mises en cause. Toutefois, la communication inefficace est le plus souvent attribuée à un problème de management (53%), soit un déficit de planification émanant d’une direction (DG, Métier, DSI) ou l’absence d’un processus clair de déploiement de technologies.

Justement, les progammes les plus utilisés ne sont pas forcément les plus efficaces.

Email, présentiel ou vidéo

L’email se positionne toujours parmi les cinq outils/dispositifs de communication « les plus utilisés » (pour 97% du panel). Avec le téléphone, l’entretien en face à face, la messagerie instantanée (IM) et l’espace de travail collaboratif en ligne.

Certes, le courrier électronique n’est pas jugé le plus performant, mais il résiste.

Ainsi, l’entretien en face à face est perçu comme la méthode « la plus efficace » par le plus grand nombre (53%) pour échanger, devant l’email (18%) et le téléphone (17%). En revanche, la messagerie instantanée (5%), l’espace de travail collaboratif en ligne (3%), les réseaux sociaux (1%) et la vidéoconférence (1%) peinent encore à convaincre sur ce plan.

Malgré tout, 74% des collaborateurs (69% en France) ont indiqué que de meilleurs outils de communication leur permettraient d’améliorer leur productivité. Une aubaine pour les fournisseurs de solutions de communications unifiées et de collaboration.

*Le rapport s’appuie sur l’analyse fournie par Kelcor d’une enquête menée par Vanson Bourne. France, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis et Australie sont couverts. (source : Mitel – 2019 Workplace Productivity and Communications Technology Report).

(crédit photo de une : rawpixel via pexels.com)