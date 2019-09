Montée en compétences IT : 3 défis à relever

Former et automatiser, développer les « soft skills » et renforcer le lien entre professionnels et directions IT font partie des clés, selon SolarWinds.

Combler le déficit de compétences n’est pas simple pour les professionnels IT. C’est ce que révèlent les résultats d’une enquête* publiée par SolarWinds (IT management software).

60% des professionnels de la technologie interrogés n’ont pas obtenu de certification ou cherché à acquérir une nouvelle compétence au cours des six derniers mois.

De plus, un candidat sur deux à la certification n’a pas terminé le processus engagé. Le manque de temps étant la principale raison exprimée par 47% des profils concernés.

Or, un précédent rapport du fournisseur de solutions avait montré que 7 professionnels IT sur 10 pensaient ne pas disposer des compétences nécessaires pour gérer avec succès leurs environnements informatiques dans les trois à cinq ans…

Comment mieux faire ?

Former, automatiser, rassurer

Voici 3 des principaux défis à retenir de cette enquête :

1. Former les équipes en poste et automatiser >

Les organisations optent en priorité pour des ateliers de formation d’une journée (54%) et de la formation « maison » (35%). Elles peuvent aussi se tourner vers des technologies d’automatisation (31%). Ces dernières étant présentées comme libératrices de temps pour différents profils techniques (ingénieurs, développeurs, architectes SI, etc.).

Autre enseignement du sondage : les compétences associées à la gestion et à la performance applicative (APM) sont de plus en plus demandées.

2. En plus de la technique, développer les compétences relationnelles (soft skills) >

Les capacités associées à la gestion de projet (pour 56% des répondants), la prise de parole en public (52%) et la communication interpersonnelle (46%) sont les plus souvent citées. Elles prennent de l’importance dans les projets d’évolution de carrière.

3. Renforcer la relation entre pros et décideurs IT >

« Aujourd’hui plus qu’hier, les professionnels de la technologie travaillent aux côtés des dirigeants d’entreprise pour atteindre les objectifs organisationnels fixés », a déclaré Joe Kim, EVP ingénierie et CTO monde de SolarWinds.

Toutefois, les répondants, dans leur majorité, pensent ne pas disposer de l’appui et des outils nécessaires pour travailler plus efficacement.

Les deux principales attentes des professionnels IT interrogés concernent une hypothétique augmentation des budgets/ressources (64%) et le soutien accru de la part des directions informatiques et métiers (48%).

Les équipes « doivent faire face à l’importante charge de travail et aux responsabilités que représente la gestion d’environnements technologiques complexes d’aujourd’hui. »

