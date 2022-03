Les cryptoactifs à la rescousse de l’Ukraine ?

Désormais qu’elle a largement perdu l’accès au réseau SWIFT ainsi qu’à ceux de Visa et de Mastercard, jusqu’où la Russie va-t-elle se raccrocher aux cryptomonnaies ? La réponse ne semble pas si évidente. En tout cas à l’échelle de l’économie nationale. Autant pour des questions de contrôle monétaire que de risque commercial ou de volumes de liquidités.

Diving into #2 – our team took a look at the data behind this. As stated by the US Treasury dept – Russia conducts nearly $50B in FX transactions a day. As the largest crypto, bitcoin’s volume is usually between about 20-50B a day. Russia’s needs would encompass BTC and more! — Asheesh Birla (@ashgoblue) February 28, 2022

L’Ukraine, elle, n’a pas hésité à se tourner vers les cryptomonnaies. Le 26 février, l’État a lancé un appel aux dons en bitcoins, ethers et Tether (USDT).

Stand with the people of Ukraine. Now accepting cryptocurrency donations. Bitcoin, Ethereum and USDT. BTC – 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P ETH and USDT (ERC-20) – 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14 — Ukraine / Україна (@Ukraine) February 26, 2022

Des NFT plutôt qu’un airdrop : l’Ukraine s’y reprend à deux fois

Le 1er mars, Polkadot (DOT) s’était ajouté à la liste des devises acceptées. Le lendemain, le Gouvernement avait annoncé un airdrop : il allait distribuer, en contrepartie aux dons, des tokens fongibles. La répartition se ferait au prorata des contributions telles que comptabilisées au 3 mars, 18 heures (+ 1 heure par rapport à Paris).

Airdrop confirmed. Snapshot will be taken tomorrow, on March 3rd, at 6pm Kyiv time (UTC/GMT +2 hours).

Reward to follow!

Follow subsequent news re Ukraine’s crypto donation campaign at @FedorovMykhailo — Ukraine / Україна (@Ukraine) March 2, 2022

Le 3 mars, changement de discours : le Gouvernement ukrainien annule l’airdrop. Et prévoit d’y substituer, « sous peu », une vente de NFT au profit de l’armée. L’initiative déplaît à certains, et des accusations de tromperie émergent. D’autres, au contraire, se satisfont de la décision et en appellent à rester sur des contreparties à valeur symbolique.

After careful consideration we decided to cancel airdrop. Every day there are more and more people willing to help Ukraine to fight back the agression. Instead, we will announce NFTs to support Ukrainian Armed Forces soon. We DO NOT HAVE any plans to issue any fungible tokens — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 3, 2022

UkraineDAO : Pussy Riot inside

Le 24 février, au premier jour de l’offensive terrestre russe, UkraineDAO avait vu le jour. La campagne est devenue l’emblème des initiatives non gouvernementales de financement de l’effort de guerre par les cryptomonnaies. À la baguette, le collectif féministe PleasrDAO. En particulier, une de ses membres : Nadya Tolokonniva, leader du groupe de punk rock Pussy Riot.

Objectif officiel de UkraineDAO : fournir un appui dans le domaine de la cybersécurité. Le bénéficiaire : Come Back Alive, association qui fournit à l’armée ukrainienne « technologie, formation et munitions » pour ses « actions défensives exclusivement ». Depuis 2014, elle a notamment aidé à l’acquisition de caméras thermiques et de drones de surveillance, à la formation de médecins et d’analystes, ainsi qu’à l’entrepreneuriat des vétérans.

La campagne a permis de collecter l’équivalent d’environ 7 millions de dollars. Dont l’essentiel sur PartyBid (plate-forme d’achat collectif de NFT), avec, aux enchères, un NFT du drapeau ukrainien. Elle a été suivie d’un airdrop le 3 mars, à raison de 1000 tokens $LOVE par ETH investi.

1- $LOVE TLDR (and thread) 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 ✅ Funds (over $6M / 2100ETH) safu in the ukrainedao.eth multisig

✅ We will combine partybid contributions & direct ETH contributions with a snapshot tomorrow at 6AM EST

✅ $LOVE tokens distributed tomorrow evening https://t.co/It87H0mTYi — UkraineDAO (@Ukraine_DAO) March 2, 2022

Le 4 mars, le $LOVE est apparu sur la plate-forme d'échange ZT, en paire avec l'USDT.

Une touche artistique

D'autres projets ont émergé, sans parvenir à lever les mêmes sommes. Du côté de Help Ukraine, on approche du million de dollars. Come Back Alive fut le premier bénéficiaire.

♥️ We just made our first donation to https://t.co/Y88SauEGrY ♥️ Help us donate and support the people in Ukraine! Join our TG for more info - https://t.co/m8Texw2Cw0https://t.co/3s6EZZVyCC pic.twitter.com/d0gK1f0ryC — Help Ukraine - $HUKR (@HelpUkraineEth) February 24, 2022

Parmi les initiatives qui viennent de l'étranger, il y a celle de Time. Le magazine a ajouté une collection spécifique à son projet TIMEPieces. Lancée le 28 février, elle regroupe des NFT d'une soixantaine d'artistes. Sans commission à la vente, ni à la revente. À l'heure actuelle, le compteur avoisine les 120 ETH collectés.

Divers collectifs d'artistes ont repris le principe. À périmètre plus ou moins large, de l'initiative Reli3f à la vente d'un seul NFT (exemple de TycheCollective). La plate-forme DeFi Uniswap a quant à elle mis en place un système de donations depuis toutes les cryptos qu'elle gère.

Le bon grain et l'ivraie

La multiplication des projets n'a pas manqué d'éveiller la méfiance. Entre autres sur l'authenticité des adresses de portefeuilles censées permettre la donation à la campagne gouvernementale.

You must ask Zelensky to confirm these addresses himself on a video. Then we will donate 1000-fold what has been sent so far. — Ryan Berckmans - ryanb.eth (@RyanBerckmans) February 26, 2022

Vitalik Buterin avait lui-même mis en doute l'authenticité des adresses en question. Il s'était finalement dédit après vérifications.

Getting some confirmations from a couple sources that it's legit. Deleting my warning for now. But continue to be vigilant, and always be slow and careful when sending irreversible crypto transactions. https://t.co/Odv5pxf3mp — vitalik.eth (@VitalikButerin) February 26, 2022

Le créateur d'Ethereum s'est aussi fait le relais d'UkraineDAO... et d'une autre initiative : unchain.fund, destinée à l'aide humanitaire. Il faut dire qu'on la doit à la communauté crypto ukrainienne.

An opportunity to support Ukrainians here! Proceeds go to civilian efforts helping Ukrainians suffering from the war. https://t.co/GD7Qlw61nT — vitalik.eth (@VitalikButerin) February 26, 2022

Aux dernières nouvelles, la « cagnotte gouvernementale » a dépassé les 50 M$. Objectif : les 100 M$ pour la fin de la semaine.

The Crypto Fund of Ukraine raised $50M in crypto in a week to support #Ukraine 👊🏻 An incredible unity before Putin's encroachment on freedom and democracy. Aiming for $100M this week. We WILL win! 🇺🇦 #StandWithUkraine — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 4, 2022

