Ukraine : les cryptoactifs soutiennent toujours l’effort de guerre

Les cryptoactifs à la rescousse de l’Ukraine ? Nous avions posé la question début mars, une dizaine de jours après le lancement de l’offensive terrestre russe. Kiev avait alors ouvert plusieurs canaux de soutien financier. Initialement en bitcoins, en ethers et en Tether (USDT) ; liste qui s’était ensuite élargie notamment à Polkadot (DOT) et à Monero.

Du côté des initiatives non gouvernementales de financement de l’effort de guerre par les cryptomonnaies, Ukraine DAO était devenu un emblème. À la baguette, le collectif féministe PleasrDAO. En particulier, une de ses membres : Nadya Tolokonniva, leader du groupe russe de punk rock Pussy Riot. Objectif officiel : fournir un appui dans le domaine de la cybersécurité. Le bénéficiaire : Come Back Alive, association qui fournit à l’armée ukrainienne « technologie, formation et munitions » pour ses « actions défensives exclusivement ».

Depuis lors, Pussy Riot est sorti de la boucle. Ce départ a mis en lumière celle qui apparaît comme la principale instigatrice du projet. Ou qui, du moins, tente de s’affirmer comme telle : Alona Schevchenko. En toile de fond, les pressions de ces mêmes Pussy Riot, qui regrettent que l’intéressée se fasse rémunérer avec une partie des fonds collectés.

L’accusée ne dément pas. Elle assure toutefois que la DAO a voté cette rémunération (5000 $ par mois pendant un semestre), après qu’elle l’eut sollicitée, de bonne foi, sa contribution à plein temps au projet ne lui garantissant pas de ressources financières.

1/ Wow. I’ve been purposefully avoiding talking about @pussyrrriot publicly but I guess I haven’t been left with a choice (no pun intended, @TheChoiceDAO) In this 🧵 I’ll address why they have a problem with me. pic.twitter.com/NOLf3sVrVN — AlonaUkraineDAO.eth (🇺🇦,🇺🇦) (@cryptodrftng) June 25, 2022

Blockchain et crimes de guerre

Aux dernières nouvelles, l’invective ne semble pas retombée. La rivalité se décline même sur d’autres terrains. À une DAO portée par l’une a répondu une DAO portée par l’autre… pour la même cause : le droit à l’avortement.

🗽We are ChoiceDAO. We’re coordinating community & capital to support reproductive access. Our first mission is to raise 1M+ in 26 days.

Here’s how we’re doing it: — ChoiceDAO (🗽,🗽) (@TheChoiceDAO) June 26, 2022

Ukraine DAO souligne, entre autres contributions, celle faite au bénéfice du Starling Lab. Parmi les projets que l’université Stanford mène sous cette bannière, il y a la documentation, blockchain à l’appui, des crimes de guerre russes.

1/ This is a great question, @WillManidis – a lot of people asked me this in the early days of @Ukraine_DAO ❓ Why create a DAO when you can donate directly? – 🧵 ✨ This is what Ukraine DAO achieved since then that wouldn’t have been possible without it: https://t.co/VRVr53PwOq — AlonaUkraineDAO.eth (🇺🇦,🇺🇦) (@cryptodrftng) June 27, 2022

Aid for Ukraine : le porte-drapeau étatique

Dans la sphère d’État, plusieurs véhicules de financement se sont structurés. En tête de liste, Aid for Ukraine, avec une première impulsion venue du patron d’Everstake (plate-forme de staking de cryptos). Le Gouvernement a pris le projet sous son aile, en ajoutant une option de financement en fiat, par virement à la Banque nationale d’Ukraine.

Aid for Ukraine is a collaboration between the Government of Ukraine @mintsyfra, Everstake @everstake_pool (a Ukraine-based web3 company), and friends from the crypto community around the world. — Aid For Ukraine 🇺🇦 (@_AidForUkraine) February 28, 2022

Le démarrage officiel remonte à mi-mars. Depuis fin avril, s'est ajoutée une section dédiée à la vente de NFT. Entre-temps, Aid for Ukraine a enregistré quelques donations de poids. Comme celle, début avril, de Vitalik Buterin. Le créateur d'Ethereum a donné l'équivalent de 2,5 millions de dollars.

Breaking news on crypto donations: #CryptoPunk #5364 has been sold for 90 ETH. It's over $100K. Few months ago this NFT was donated for @_AidForUkraine fund. Crypto community continues to support Ukraine. — Alex Bornyakov (@abornyakov) June 20, 2022

Le Gouvernement fait régulièrement le point sur les ressources qu'Aid for Ukraine finance : drones, pick-up, gilets pare-balles, attelles, tablettes pour aider les employés des chemins de fer à accompagner les populations évacuées...

Des faits de guerre en NFT

Autre initiative, attribuée quant à elle au président Zelensky : U24 (United24). Avec la société Whitepay en gestionnaire pour la partie crypto, qui coexiste avec les options virement, carte bancaire et PayPal. Focus : la défense, l'aide médicale et la reconstruction du pays. Début juin, un mois après le lancement, le compteur officiel avoisinait les 50 M$ levés.

Donations raised through the United24 will cover the needs of Ukraine in three directions: Defence and Demining, Humanitarian and Medical Aid, Rebuild Ukraine. At https://t.co/D4AjheusoC, you can choose where you would like to send a donation. #united24 #thepoweroffreedom pic.twitter.com/ur7VrMgTry — U24 (@U24_gov_ua) May 5, 2022

Le ministère de la Transformation numérique a listé, sur le site d'Aid for Ukraine, des collections de NFT que supporte officiellement l'État ukrainien. Parmi elles, un « musée de la guerre », lancé fin mars. Son principe : associer, en un NFT, un fait de guerre vérifié et son illustration par un artiste ukrainien.

We're building Meta History: Museum of War. #NFT — Never Forget This. 100% of raised funds are sent to @mintsyfra wallets for the support of Ukrainian army and civilians. We can't let these events be forgotten. #NeverForgetThisUA — Meta History: Museum of War (@Meta_History_UA) March 8, 2022

135 M$ levés en crypto à la mi-juin ?

Autre initiative listée : Russia for Sale (vente de NFT du territoire russe). Les premières transactions ont eu lieu début avril.

🔔We are selling Russia.

🧩Piece by piece. 📍The land, districts, cities, and so much more! 🎉The sale begins so soon that you can already start refreshing the page Follow us! ✊#NFT #NFTCommmunity #SupportUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/F7Cs03x0tG — Russia For Sale! (@Russia_For_Sale) April 7, 2022

Combien l'Ukraine a-t-elle levé en cryptomonnaies ? Vers la mi-juin, le ministre de la Transformation numérique Alex Bornyakov donnait une estimation vers la mi-juin : 135 M$.

Even though Ukraine raised over $135 million in crypto in response to the Russian invasion, the first wave of crypto donations has subsided. We still need your help. Please support our defenders via @_AidForUkraine. https://t.co/oQg6Mck5B3 — Alex Bornyakov (@abornyakov) June 11, 2022

