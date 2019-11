Cybersécurité : Dell étudie la vente potentielle de RSA

La firme informatique américaine dirigée par Michael Dell considère les conditions d’une vente potentielle de RSA Security pour une valorisation d’environ 1 milliard de dollars, dette comprise, a relevé Bloomberg.

RSA, entité dont Dell a hérité lors du rachat d’EMC en 2016, affronte une concurrence rude sur le marché des solutions de cybersécurité. En outre, les spéculations vont bon train quant au prix de vente envisagé, bien inférieur aux 2,1 milliards de dollars déboursés par EMC en 2006 pour acquérir RSA.

C’est dans ce contexte que les discussions ont débuté. Mais, à ce stade, rien ne garantit que la vente soit l’option privilégiée par Dell, a indiqué Bloomberg.

Gestion des informations et événements de sécurité (SIEM), management du risque et de la conformité, gestion des identiés et des accès (IAM)… RSA propose une offre étendue de cybersécurité. La société est surtout connue pour ses tokens ou jetons d’authentification SecurID. Elle l’est aussi pour une conférence annuelle qui engage un vaste réseau de partenaires.

Mais RSA Security affronte une concurrence exacerbée, notamment dans l’IAM en mode SaaS, avec des acteurs comme Okta, OneLogin et Ping Identity.

Dell Technologies ne veut pas se couper de marchés porteurs, mais le groupe étudie différentes pistes pour réduire sa dette.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.