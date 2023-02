Cybersécurité : 4 acheteurs de Docaposte à Zscaler

Les opérations de croissance externe se multiplient dans la cybersécurité.

Dans différents domaines, de la confiance numérique aux services managés de sécurité.

Zscaler, Accenture et Docaposte font partie des acheteurs. Quand Sumo Logic se vend.

Cybersécurité : les choix de Docaposte à Sumo Logic

1. Docaposte acquiert Thiqa >

En France, Docaposte, filiale de services du numérique de La Poste, a aquis Thiqa, un cabinet spécialisé en cybersécurité. Partenaire d’éditeurs français et européens, l’entreprise fondée en 2018 propose à de grands comptes des prestations d’intégration et de solutions de sécurité. Son expertise couvre la gestion d’accès (IAM), la technologie de sécurité PKI (Public Key Infrastructure), la signature électronique et l’archivage électronique, notamment. L’acquisition permet à Docaposte, « référent de la confiance numérique » de renforcer des capacités existantes et d’intégrer des talents parmi les plus recherchés du marché. Des valeurs sûres pour l’entreprise dirigée par l’ancien directeur général de l’Anssi Guillaume Poupard. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.

2. Zscaler s’offre Canonic >

L’entreprise américaine de cybersécurité Zscaler, rompue à l’exercice, a annoncé mi-février être prête à acquérir Canonic Security. La jeune pousse israélienne a développé des capacités logicielles de protection de la chaîne d’approvisionnement SaaS. Acquérir Canonic doit donc permettre à Zscaler d’étendre les capacités de sa plateforme de protection de données Zscaler Zero Trust Exchange. Et plus particulièrement des briques CASB (Cloud Access Security Broker) et SSPM (SaaS Security Posture Management) de son portefeuille. Le tout pour un montant resté confidentiel.

3. Accenture absorbe Morphus >

Accenture, le groupe de conseil et services professionnels basé à New York, a acquis Morphus, une entreprise brésilienne spécialisée dans la cyber défense, la gestion des risques et les services de renseignement sur les menaces. Le portefeuille de Morphus s’étend du test d’intrusion (« red team » et « blue team ») aux services managés de sécurité gérés (MSS). Accenture renforce ainsi ses capacités cyber au Brésil et en Amérique latine. Les termes financiers n’ont pas été divulgués.

4. Sumo Logic se vend à Francisco Partners >

Sumo Logic, plateforme d’analyse SaaS basée en Californie, a conclu un accord pour être acquise par le fonds de capital investissement Francisco Partners. Le montant de l’opération est de 1,7 milliard de dollars. « Depuis la création de Sumo Logic en 2010, nous avons mis en place une plateforme d’analyse SaaS native du cloud de confiance pour l’observabilité et la sécurité, permettant à nos clients de transformer la complexité en connaissances et d’accélérer l’adoption de leur transformation cloud », a déclaré Ramin Sayar, CEO de Sumo Logic. Le contrôle de Francisco Partners doit rassurer les actionnaires et soutenir la prochaine phase de croissance de Sumo Logic.

(crédit photo : Kevin Ku via Pexels )