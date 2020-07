Admins Slack, quoi de neuf pour l’été 2020 ?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

C’était une promesse dans le contexte de l’épidémie de coronavirus : le programme Slack Certified allait basculer en ligne.

La démarche n’est pas encore officiellement finalisée pour la partie destinée aux développeurs. Elle l’est, en revanche, pour celle qui vise les administrateurs.

Ces derniers ont – ou auront bientôt – d’autres nouveautés à leur disposition, en fonction du forfait auquel a souscrit leur organisation.

Ceux qui évoluent sur les forfaits Plus et Enterprise Grid auront accès à un outil de consultation de l’activité des messages. Il permet d’analyser, sur les canaux publics comptant au moins 50 membres :

Le nombre de membres qui ont consulté un message, ont réagi, ont cliqué dessus et/ou l’ont partagé

Le lieu où les membres ont consulté un message donné pour la première fois (navigateur, app de bureau ou app mobile)

Les réponses au message qui, dans un fil de discussion, a suscité le plus de réactions

Les vues par département

Des API – réservées au forfait Enterprise Grid – assurent l’intégration avec des outils tiers.

Slack en mode automatique

Pour toutes les versions de Slack, y compris l’offre gratuite, arrive la possibilité de synchroniser des agendas à l’échelle d’un domaine. Objectif : connecter automatiquement les membres d’un espace de travail à un calendrier Google ou Outlook ans qu’ils aient à s’identifier.

Pour la gestion des canaux, Slack annonce un tableau de bord centralisé… et le réserve aux clients Enterprise Grid.

L’outil fournit diverses informations à propos des canaux : espaces de travail dans lesquels ils se trouvent, nombre de membre et d’invités, dates de création et de dernière activité. Il autorise un certain nombre d’actions sur ces mêmes canaux : gérer les permissions de publication, renommer, (dés)archiver, supprimer, convertir en canal privé.

Autre fonctionnalité réservée au forfait Entreprise Grid : l’ajout automatique d’employés sur des canaux en fonction de leur département. Elle se fonde sur la connexion des groupes du fournisseur d’identité de l’organisation.

Illustrations © Slack