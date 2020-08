DBaaS : Couchbase Cloud s’offre sur AWS Marketplace

Couchbase a annoncé la disponibilité sur AWS Marketplace de sa base de données en tant que service (DBaaS) Couchbase Cloud. Dévoilée au début de l’été, Couchbase Cloud est la version managée de Couchbase Server, la base de données NoSQL orientée document de l’éditeur logiciel californien Couchbase, Inc. pour applications critiques.

Que change la disponibilité de Couchbase Cloud sur la place de marché d’AWS ?

« La disponibilité de Couchbase Cloud sur AWS Marketplace permet aux clients de démarrer encore plus facilement avec Couchbase et d’optimiser leur retour sur investissement tout en restant compétitifs », a déclaré Matt McDonough, vice-président Business Development chez Couchbase.

Les clients qui s’appuient sur le cloud d’Amazon peuvent ainsi bénéficier de :

– La polyvalence de Couchbase Server couplée au déploiement de leur cloud privé virtuel (VPC) sur Amazon Web Services (AWS).

– Un contrôle depuis une console unique pour la gestion multicloud et la réplication croisée sécurisée entre datacenters (protocole XDCR).

– Une configuration et des licences intelligibles associées à la performance logicielle « pour un coût total d’acquisition (TCO) faible de livraison d’applications dédiées aux communautés d’utilisateurs en ligne », selon les promoteurs de l’offre.

AWS Marketplace, de son côté, dit rationaliser « le processus de sélection, de fourniture, d’approvisionnement et de suivi » de la solution DBaaS. Pour, selon l’expression de

Chris Grusz, directeur d’AWS Marketplace, « aider les entreprises à réduire rapidement les coûts d’exploitation de leurs applications métiers. »

