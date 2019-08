Blockchain : Deloitte promeut sa ‘Blockchain In a Box’

Avec BIAB, la société de conseil Deloitte veut faciliter le test et la démonstration d’applications distribuées décentralisées (ou Dapps).

Deloitte a lancé aux Etats-Unis « Blockchain in a Box » (BIAB). Cette plateforme « technologique mobile » doit permettre aux clients de la société de conseil d’héberger et tester « à petite échelle » la technologie décentralisée de gestion des transactions.

La plateforme proposée inclut quatre nœuds de calcul, trois écrans vidéo et des composants réseau. Elle peut être connectée à des services tiers, dont ceux de fournisseurs cloud. Chaque nœud de calcul accepte des cartes SD (Secure Digital).

Le but étant de faciliter la démonstration de cas d’usage et le partage de différentes applications distribuées décentralisées (ou Dapps) sur la chaîne de blocs, a indiqué la société de conseil par voie de communiqué.

« Deloitte a construit cette solution pour répondre à l’intérêt de clients souhaitant mieux comprendre les capacités de la blockchain dans le cadre d’interactions en direct », a déclaré Linda Pawczuk, responsable blockchain chez Deloitte Consulting aux Etats-Unis.

L’objectif d’une telle initiative est donc de permettre à un plus grand nombre de clients d’appréhender la blockchain, non pas comme une solution technologique intégrale, mais comme un composant qui permet « d’étendre les applications et approches commerciales » d’une organisation, a déclaré la dirigeante.

Une priorité contrariée… pour le moment

Selon une récente enquête de Deloitte, les principaux cas d’usage de la blockchain sur lesquels travaillent les entreprises aujourd’hui sont : la validation des données, l’accès et le partage de données, la protection d’identité, les paiements et les cryptomonnaies.

Mais les déploiements d’envergure restent encore à concrétiser.

Certes, 53% dirigeants de grandes entreprises interrogés considèrent la blockchain comme une des cinq priorités stratégiques pour leur groupe.

Toutefois, dans la pratique, 23% seulement des organisations ont effectivement déployé des projets soutenus par la chaîne de blocs.