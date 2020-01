Dépenses IT : une année 2020 sous le signe du cloud

Le cabinet Gartner a livré ses prévisions de croissance des dépenses IT pour 2020.

La menace d’une récession de l’économie mondiale recule. En conséquence, les entreprises anticipent une croissance de leurs revenus et « accentuent leurs investissements dans l’IT », a déclaré John-David Lovelock, vice-président de recherche chez Gartner.

Ainsi, après un gain de 0,5% en 2019, les dépenses informatiques mondiales progresseraient de 3,4% pour atteindre 3 865 milliards de dollars en 2020, prévoit la société d’études.

Porté par le SaaS, le segment des logiciels d’entreprise devrait aficher une croissance à deux chiffres de 10,5% pour atteindre les 503 milliards de dollars cette année.

« Presque tous les segments du logiciel d’entreprise sont entraînés par l’adoption du logiciel en tant que service (SaaS) », a précisé l’analyste. L’achat de logiciels en mode licence sur site (on-premise) progresse aussi, mais à un rythme bien moins soutenu que les offres cloud.

Le segment des services de communication, le plus étendu du marché, devrait gagner 1,5% à 1 384 milliards de dollars en 2020, après un recul de -1,1% en 2019.

Par ailleurs, les dépenses en services informatiques, en croissance de 3,6% l’an dernier, augmenteraient cette année de 5% à 1 081 milliards de dollars.

Le segment des terminaux, de son côté, retrouverait des couleurs (+0,8% à 682 Md$) en 2020, après une baisse de -4,3% l’an dernier.

Enfin, les dépenses en systèmes pour datacenters, après avor reculé de -2,7% en 2019, devraient enregistrer un gain de 1,9% à 208 milliards de dollars cette année.

En 2021, globalement, les investissements IT des entreprises franchiraient les 4 000 milliards de dollars (+3,7 % attendus).

(crédit photo de une © shutterstock)

