Dépenses IT : cloud et logiciels d’entreprise tirent la croissance

Selon Gartner, les dépenses informatiques mondiales migrent de segments saturés (PC, mobiles, datacenters) vers les services/apps cloud et l’IoT.

Malgré les incertitudes économiques (Brexit, impact du RGPD, bras de fer commercial sino-américain…), les dépenses informatiques dans le monde ont augmenté de 3,9% à 3 650 milliards de dollars en 2018. Toutefois la croissance décélère, rapporte Gartner.

La société d’études maintient tout de même ses prévisions de croissance du marché à 3,2% cette année et prévoit une hausse de 2,8% à 3 875 milliards de dollars en 2020.

« Les dépenses IT migrent de segments saturés tels ceux des téléphones mobiles, des PC et des infrastructures de datacenters sur site, vers les services cloud et les objets connectés (IoT) », a déclaré John-David Lovelock, vice-président de recherche chez Gartner.

Aussi, les logiciels d’entreprise affichent une forte croissance. Les dépenses sur ce sgement ont bondi de 9,3% l’an dernier. Elles devraient augmenter de 8,5% en 2019 et de 8,2% à 466 milliards en 2020.

Mais ce sont les services qui génèrent les revenus les plus élevés du marché.

Services IT

Le segment des services de communication (environ 40% du total) a gagné 1,9% en 2018, puis progresserait de 1,3% en 2019 et de 1,5% en 2020 à 1 439 milliards de dollars.

Par ailleurs, les dépenses en services informatiques ont augmenté de 5,6% l’an dernier et devraient croître de 4,7% cette année pour franchir le milliard de dollars.

D’autres segments sont moins bien orientés.

C’est le cas du segment des terminaux. Les livraisons de PC entreprise, par exemple, ne compensent pas le repli des ventes aux particuliers. Qu’en est-il dans le mobile ?

Malgré le repli du marché des téléphones cellulaires, hors haut de gamme pour Apple et Samsung surtout, le segment des terminaux a résisté en 2018 (+0,5%). Les investissements devices gagneraient ainsi 1,6% cette année et 1,4% en 2020 à 706 milliards de dollars.

Quant aux dépenses en systèmes pour datacenters, elles ont bondi de 11,3% en 2018, portées par la demande d’infrastructures. Mais la croissance devrait fortement ralentir sur ce segment en 2019, puis reculer de 3,9% en 2020.

