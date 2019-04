Dépenses IT : Gartner révise à la baisse ses prévisions pour 2019

Les dépenses informatiques mondiales progresseraient de 1,1% seulement et ne franchiraient pas les 3 800 milliards de dollars en 2019.

Le dollar fort et le Brexit reporté pèsent sur l’achat de logiciels, matériels et services IT.

Après un gain de 4% en 2018, les dépenses informatiques mondiales progresseraient seulement de 1,1% à 3 790 milliards de dollars en 2019. « Les problèmes de change alimentés par l’appréciation du dollar américain nous font réviser à la baisse nos prévisions de dépenses informatiques pour 2019 » par rapport aux prévisions publiées le trimestre dernier, a déclaré John-David Lovelock, vice-président de recherche chez Gartner.

Malgré tout, certains segments sont mieux orientés que d’autres.

C’est le cas des logiciels d’entreprise qui afficheraient la croissance la plus élevée du marché. Les dépenses ad hoc, portées par le SaaS (software as a service), devraient augmenter de 7,1% en 2019 à 427 milliards de dollars, puis de 8,2% en 2020.

La situation est plus contrastée dans les services.

Services, terminaux et datacenters

Le segment des services de communication, qui génère près de 40% de la dépense IT globale, devrait reculer de -0,1% à 1 487 milliards de dollars, puis gagner 1,7% en 2020.

De leur côté, les dépenses en services informatiques augmenteraient de 3,5% à 1 016 milliards de dollars en 2019, puis elles progresseraient de 4,8% l’an prochain.

Le segment des terminaux, lui, reculerait de -1,9% cette année à 655 milliards de dollars. Mais il repartirait à la hausse (+3,5%) en 2020, selon Gartner.

Quant aux dépenses en systèmes pour datacenters, après avoir bondi de 15,5% en 2018, elles reculeraient de -2,8% en 2019 (à 204 Md$) et se relanceraient l’an prochain (+1,7%).

En 2020, globalement, les investissements IT des entreprises augmenteraient de 3,6%.