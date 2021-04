DevOps : Atlassian s’offre ThinkTilt et renforce Jira

Atlassian a confirmé l’acquisition de ThinkTilt, une société de son écosystème. L’opération, dont le montant est resté confidentiel, conforte la stratégie d’expansion du fournisseur.

Entreprise australienne, elle aussi, ThinkTilt est à l’origine de ProForma. L’outil permet aux équipes en entreprise de créer des formulaires dynamiques et de les contrôler directement dans Jira (suivi des tickets et des projets) et Jira Service Management (gestion des services pour les équipes de développement et opérationnelles ou DevOps).

Disponible en 24 langues, à ce jour, l’application de ThinkTilt inclut plus de 300 modèles prédéfinis. « ThinkTilt est déjà un éditeur très apprécié sur Atlassian Marketplace », a déclaré l’éditeur de logiciels dans un billet de blog. Les capacités de l’outil seront enrichies dans le cadre de son intégration renforcée avec Jira Service Management.

Atlassian ambitionne ainsi de renforcer son empreinte dans la gestion des services d’entreprise (Enterprise Service Management ou ESM). Avant de jeter son dévolu sur ThinkTilt, Atlassian a réalisé plusieurs acquisitions dans ce domaine, dont celles de Halp (ticketing conversationnel) et Opsgenie (réponse aux incidents).

Ces applications viennent fortifier Jira Service Management, dans le but d’étendre l’usage de Jira des équipes IT aux équipes métiers.

We’re excited to announce that @ThinkTilt is joining the Atlassian family! Read to learn more about how ThinkTilt helps us enable every team to operate at high velocity.https://t.co/y1RKIoc6gw

— Atlassian (@Atlassian) April 19, 2021