DevOps : GitLab muscle les « Cloud Paks » d’IBM

L’engouement du marché pour l’approche regroupant développement et opérations informatiques (DevOps) est indéniable, mais sa mise en oeuvre peut être troublée.

Pour répondre aux attentes de grands comptes dans ce domaine, GitLab et IBM ont annoncé le lancement de GitLab Ultimate for IBM Cloud Paks, solution ouverte pour l’automatisation DevOps. Elle permet à ses utilisateurs de déployer dans le cloud hybride des applications, quel que soit le langage de programmation utilisé.

GitLab, plateforme couvrant l’ensemble du cycle de vie DevOps (gestion du code source, intégration et déploiement continus, monitoring…), renforce ainsi les IBM Cloud Paks.

Les Cloud Paks d’IBM forment un ensemble de solutions logicielles conteneurisées, couplées à du support de niveau entreprise fourni par IBM, pour migrer des applications métier dans le cloud. Les Cloud Paks s’exécutent en même temps que OpenShift de Red Hat, plateforme d’orchestation basée sur Kubernetes de la filiale open source du groupe.

« En tirant parti de la portabilité de Red Hat OpenShift, les développeurs disposent d’options de Build dans différents clouds et systèmes, dont IBM Cloud, IBM Z, Google Cloud, AWS et Azure », a expliqué Michelle Hodges, vice-présidente Global Channels chez GitLab.

