GitLab : le retour d’expérience de Veepee

Pour moderniser ses flux de travail de développement, le cybermarchand européen Veepee (anciennement Vente-privée) s’est tourné vers GitLab.

Veepee souhaitait disposer d’un outil d’intégration continue (CI). Une telle solution doit permettre aux développeurs d’intégrer régulièrement les modifications de code à un référentiel centralisé et faciliter l’automatisation des tests. Il s’agissait également d’accélérer les déploiements, et de bénéficier d’une intégration avec d’autres outils, dont Jira (logiciel de suivi des tickets et des projets) et Slack (logiciel de collaboration).

Pour ce faire, la société basée à La Plaine Saint-Denis (93) a opté pour un déploiement sur site (on-premise) de GitLab Enterprise, plateforme de développement et de gestion de dépôts de code source orientée DevSecOps.

Comment Veepee a fait son choix ?

Intégration CI native

Entreprise européenne, Veepee emploie quelque 6 000 collaborateurs aujourd’hui et réalise plus de la moitié de son chiffre d’affaires hors de France.

En 2016, l’expansion du cybermarchand en Europe s’est accompagnée de nouvelles attentes. Il s’agissait notamment d’aligner les solutions héritées et de disposer d’un système d’information moderne et agile. L’équipe technique (« vpTech ») est passée de 300 à 750 talents. Le défi consistait alors à intégrer l’approche du partage de code en interne pour améliorer le processus de déploiement applicatif.

Au début, chaque équipe travaillait avec son propre ensemble d’outils, ce qui rendait la collaboration et les contributions difficiles. Outre, le déploiement logiciel en production était un processus lent et fastidieux. « Ce n’était pas du tout une situation idéale car il était presque impossible de publier quelque chose rapidement », a expliqué Antoine Millet, responsable des opérations informatiques (Head of IT) chez Veepee.

L’équipe en charge cherchait à moderniser l’infrastructure d’ingénierie et à renforcer le partage de code source en interne. Par ailleurs, la direction souhaitait conserver le code et les instances en interne, hors du cloud dans un premier temps. L’intégration continue (CI) était la priorité pour les équipes de développement.

Après une étude du marché, vpTech a sélectionné GitLab. « Il y a trois ans, la plus grande différence entre GitLab et GitHub était l’intégration CI native. C’est quelque chose dont nous avions vraiment besoin chez Veepee », a déclaré Antoine Millet.

L’objectif initial était de démarrer avec 300 licences sur une période de trois ans. Ce niveau a été rapidement dépassé. En un an, vpTech avait plus de 1 000 licences.

Pour quels résultats ?

Accélération des déploiements

« Il a fallu près d’un an aux gens pour adopter GitLab », a expliqué Antoine Millet. Les habitudes et la façon de travailler ont été bousculées. Le jeu en vaut-il la chandelle ?

« Avant GitLab, un déploiement en production pouvait prendre jusquà quatre jours, parce que nous devions impliquer beaucoup de gens. Dorénavant, le processus, entièrement automatisé, prend quelques minutes », a ajouté le responsable IT. Selon lui, GitLab a contribué au changement de culture de l’entreprise fondée en 2001.

Le flux de travail de l’ingénierie et de l’équipe produit s’est amélioré. Lorque l’équipe souhaite modifier un formulaire sur le site Web ou introduire un nouveau test A/B, elle libère simplement du code. Si le test passe, le déploiement en production peut se faire.

Un outil interne, nommé DevHub, fournit évaluations et statistiques à la haute direction.